Куратор АУЕ* нарушил тюремные понятия, будучи «положенцем» пермской колонии

Марат Мусин по кличке «Марик» воспользовался своим статусом главного зека колонии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Положенец» Марат Мусин, которого судят за пропаганду АУЕ («Арестантский уклад един», признано экстремистским и запрещено на территории России) в пермской ИК-9, нарушил тюремные понятия. Он изменил статус своего знакомого с «должностного» на «мужика». Об этом на заседании суда рассказал свидетель обвинения Дмитрий Ветчаков, который работает оперуполномоченным в ГУФСИН Пермского края.

Ветчаков объяснил суду, что в тюремной иерархии самое низшее положение занимают «обиженные», следом за ними идут «должностные» или «красные», которые сотрудничают с администрацией колонии. Выше в списке «мужики» — осужденные, работающие на производстве, а в самом верху «смотрящие» и «положенец». «Мусин воспользовался своим статусом положенца и перевел своего знакомого из статуса „должностного“ в „мужики“. Это противоречит тюремным понятиям», — передает слова оперуполномоченного Ветчакова корреспондент URA.RU.

В ходе рассмотрения уголовного дела стало известно, что Мусин дважды в месяц устраивал «сходки» осужденных, где они распивали чифир и выкрикивали запрещенные лозунги. Также свидетель обвинения рассказал о случае, когда Мусин и его подчиненные пытались подговорить «мужиков» не выходить на работу, но администрация колонии узнала об этом и успела провести профилактическую работу с осужденными. Планам Мусина не суждено было сбыться, все заключенные вышли на производство.

Марата Мусина по кличке «Марик» судят за пропаганду запрещенного международного движения. По данным следствия, он контролировал «общак» и принимал участие в финансировании жизни воров в законе. Также он контролировал употребление алкоголя и наркотиков на территории ИК-9. Решение о назначении Мусина положенцем принимал известный в России вор в законе Чиро Шония, который скончался 31 декабря 2022 года.

* — движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.