Жильцы аварийного дома в ХМАО заявляют, что не могут оставаться в квартирах после коммунального ЧП

После прорыва трубы в доме Пыть-Яха, во всех его квартирах царит вонь

Запах исходит от мусора, гниющего в затопленной квартире, а также из канализации, вытекающей в подвал здания Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жильцы аварийного дома в Пыть-Яхе (ХМАО) жалуются на невыносимый запах в квартирах после прорыва батареи с кипятком. Дело в мусоре, который продолжает гнить в муниципальной квартире, где произошла авария. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала жительница дома Светлана.

«Изначально не было запаха в нашей квартире, а сейчас с каждым днем он становится невыносимей. Мы закрыли комнату смежную с соседской (в которой произошла авария), чтоб запах минимально распространялся по нашей остальной квартире. Это ужасно. В спальне находиться просто невозможно. Начинается удушье, отдышка, кашель и рвотный рефлекс», — пожаловалась женщина.

В муниципальной квартире, где случился порыв батареи, много мусора, который после потопа начал гнить и распространять едкий запах. Ситуацию усугубляет вонь, идущая из подвала здания, куда стекаются все канализационные отходы.

Сотрудники управляющей компании «Бизнес-центр», обслуживающей дом, отказываются комментировать происходящее. В мэрию Пыть-Яха ранее был направлен запрос, однако до сих пор ответ в адрес редакции не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что жители аварийного дома в Пыть-Яхе, которых должны были расселить еще в 2021 году, пострадали от порыва батареи в одной из нежилых квартир. Кипятком повреждены стены дома и соседние квартиры.

Состояние квартиры, в которой случился прорыв батареи Жительница дома Светлана