От кипятка пострадали стены дома и соседние квартиры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители аварийного дома в Пыть-Яхе, которых должны были расселить еще в 2021 году, пострадали от порыва батареи в одной из нежилых квартир. От кипятка пострадали стены дома и соседние квартиры. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала жительница дома Светлана.

«Наш дом официально признали аварийным в 2018 году распоряжением администрации Пыть-Яха. Он стоял в очереди на расселение на 2021 год, однако каждый год этот срок сдвигается на более поздний. На сегодняшний день дальнейшее проживание в доме просто невозможно», — пояснила югорчанка. В доме периодически случаются аварии из-за ветхого состояния коммуникаций. В конце февраля в муниципальной квартире на втором этаже прорвало батарею, из-за чего квартира снизу была затоплена, а смежные стены соседних пострадали от кипятка.

По словам Светланы, аварии — лишь часть проблем жильцов аварийного здания. «В стенах увеличились трещины, в квартирах сыро и холодно, промерзают полы на первом этаже, в доме нет даже подвала — это просто яма для канализационных стоков», — поделилась женщина.

В управляющей компании «Бизнес-центр», которая обслуживает дом №15 от комментариев отказались. Также корреспондент агентства направил официальный запрос в администрацию Пыть-Яха. На момент публикации материала ответ в адрес редакции не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийске жители деревянного дома по улице Пионерской, 13а, просят помочь решить проблемы с жильем. С верхнего этажа здания течет вода, фундамент обваливается и повсюду разрастается плесень.