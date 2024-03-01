Жильцов аварийного дома в ХМАО залило кипятком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Протекающая крыша в доме по улице Алексеева. Курган, потоп, алексеева 1, протекающая крыша
От кипятка пострадали стены дома и соседние квартиры Фото:

Жители аварийного дома в Пыть-Яхе, которых должны были расселить еще в 2021 году, пострадали от порыва батареи в одной из нежилых квартир. От кипятка пострадали стены дома и соседние квартиры. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала жительница дома Светлана.

«Наш дом официально признали аварийным в 2018 году распоряжением администрации Пыть-Яха. Он стоял в очереди на расселение на 2021 год, однако каждый год этот срок сдвигается на более поздний. На сегодняшний день дальнейшее проживание в доме просто невозможно», — пояснила югорчанка. В доме периодически случаются аварии из-за ветхого состояния коммуникаций. В конце февраля в муниципальной квартире на втором этаже прорвало батарею, из-за чего квартира снизу была затоплена, а смежные стены соседних пострадали от кипятка.

По словам Светланы, аварии — лишь часть проблем жильцов аварийного здания. «В стенах увеличились трещины, в квартирах сыро и холодно, промерзают полы на первом этаже, в доме нет даже подвала — это просто яма для канализационных стоков», — поделилась женщина.

В управляющей компании «Бизнес-центр», которая обслуживает дом №15 от комментариев отказались. Также корреспондент агентства направил официальный запрос в администрацию Пыть-Яха. На момент публикации материала ответ в адрес редакции не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийске жители деревянного дома по улице Пионерской, 13а, просят помочь решить проблемы с жильем. С верхнего этажа здания течет вода, фундамент обваливается и повсюду разрастается плесень.

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Жители аварийного дома в Пыть-Яхе, которых должны были расселить еще в 2021 году, пострадали от порыва батареи в одной из нежилых квартир. От кипятка пострадали стены дома и соседние квартиры. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала жительница дома Светлана. «Наш дом официально признали аварийным в 2018 году распоряжением администрации Пыть-Яха. Он стоял в очереди на расселение на 2021 год, однако каждый год этот срок сдвигается на более поздний. На сегодняшний день дальнейшее проживание в доме просто невозможно», — пояснила югорчанка. В доме периодически случаются аварии из-за ветхого состояния коммуникаций. В конце февраля в муниципальной квартире на втором этаже прорвало батарею, из-за чего квартира снизу была затоплена, а смежные стены соседних пострадали от кипятка. По словам Светланы, аварии — лишь часть проблем жильцов аварийного здания. «В стенах увеличились трещины, в квартирах сыро и холодно, промерзают полы на первом этаже, в доме нет даже подвала — это просто яма для канализационных стоков», — поделилась женщина. В управляющей компании «Бизнес-центр», которая обслуживает дом №15 от комментариев отказались. Также корреспондент агентства направил официальный запрос в администрацию Пыть-Яха. На момент публикации материала ответ в адрес редакции не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийске жители деревянного дома по улице Пионерской, 13а, просят помочь решить проблемы с жильем. С верхнего этажа здания течет вода, фундамент обваливается и повсюду разрастается плесень.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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