СКР по ХМАО начал проверку из-за инцидента с избитым подростком

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Проверка началась после публикации в СМИ Фото:

Следователи СК РФ проводят проверку после сообщения в СМИ об избитом подростке в Сургуте толпой неизвестных. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что в Сургуте подростки причинили телесные повреждения несовершеннолетнему. По данному сообщению, следственным отделом по городу Сургут организована процессуальная проверка», — сообщили в ведомстве.

Следователи устанавливают участников и очевидцев событий. Выясняются детали случившегося. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте неизвестные избили 13-летнего подростка. Полиция начала поиски подозреваемых.

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Следователи СК РФ проводят проверку после сообщения в СМИ об избитом подростке в Сургуте толпой неизвестных. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что в Сургуте подростки причинили телесные повреждения несовершеннолетнему. По данному сообщению, следственным отделом по городу Сургут организована процессуальная проверка», — сообщили в ведомстве. Следователи устанавливают участников и очевидцев событий. Выясняются детали случившегося. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте неизвестные избили 13-летнего подростка. Полиция начала поиски подозреваемых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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