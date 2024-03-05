СКР по ХМАО начал проверку из-за инцидента с избитым подростком

Следователи СК РФ проводят проверку после сообщения в СМИ об избитом подростке в Сургуте толпой неизвестных. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.
«В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что в Сургуте подростки причинили телесные повреждения несовершеннолетнему. По данному сообщению, следственным отделом по городу Сургут организована процессуальная проверка», — сообщили в ведомстве.
Следователи устанавливают участников и очевидцев событий. Выясняются детали случившегося. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте неизвестные избили 13-летнего подростка. Полиция начала поиски подозреваемых.
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