СКР по ХМАО начал проверку из-за инцидента с избитым подростком

Проверка началась после публикации в СМИ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Следователи СК РФ проводят проверку после сообщения в СМИ об избитом подростке в Сургуте толпой неизвестных. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что в Сургуте подростки причинили телесные повреждения несовершеннолетнему. По данному сообщению, следственным отделом по городу Сургут организована процессуальная проверка», — сообщили в ведомстве.

Следователи устанавливают участников и очевидцев событий. Выясняются детали случившегося. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте неизвестные избили 13-летнего подростка. Полиция начала поиски подозреваемых.