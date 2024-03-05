Из Курганской области за год выгнали сотни мигрантов

06 марта 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

Курганская полиция отчиталась о работе с мигрантами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из Курганской области в рамках операции «Нелегал — 2023» выгнали около 200 мигрантов. Всего найдено около тысячи административных нарушений. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили на совещании по подведению итогов работы управления по вопросам миграции УМВД по Курганской области. «Выявлено более тысячи административных нарушений миграционного законодательства. Принято порядка 200 решений о выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, более 160 решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, шесть решений о сокращении срока временного пребывания», — рассказали URA.RU на совещании. Отмечается, что уже выдворено из Курганской области около 70 мигрантов. Также 13 иностранцев депортировано. В регионе наложено административных штрафов на сумму больше трех миллионов рублей. Журналисту также рассказали, что правоохранительными органами возбуждено 37 уголовных дел по преступлениям в области миграции. В Курганской области в рамках операции также задержали двух мигрантов, которые находились в федеральном розыске. Ранее URA.RU писало, что курганский суд выгнал иностранцев из России. Два гражданина Кыргызской Республики пытались избежать обязательных процедур регистрации, из-за чего Петуховский районный суд принял решение выгнать их за пределы Российской Федерации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из Курганской области в рамках операции «Нелегал — 2023» выгнали около 200 мигрантов. Всего найдено около тысячи административных нарушений. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили на совещании по подведению итогов работы управления по вопросам миграции УМВД по Курганской области. «Выявлено более тысячи административных нарушений миграционного законодательства. Принято порядка 200 решений о выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, более 160 решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, шесть решений о сокращении срока временного пребывания», — рассказали URA.RU на совещании. Отмечается, что уже выдворено из Курганской области около 70 мигрантов. Также 13 иностранцев депортировано. В регионе наложено административных штрафов на сумму больше трех миллионов рублей. Журналисту также рассказали, что правоохранительными органами возбуждено 37 уголовных дел по преступлениям в области миграции. В Курганской области в рамках операции также задержали двух мигрантов, которые находились в федеральном розыске. Ранее URA.RU писало, что курганский суд выгнал иностранцев из России. Два гражданина Кыргызской Республики пытались избежать обязательных процедур регистрации, из-за чего Петуховский районный суд принял решение выгнать их за пределы Российской Федерации.