05 марта 2024

Из Курганской области за год выгнали сотни мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-завтрак начальника «Южный Урал» Владимира Муравьева и начальника УГИБДД УМВД России по Курганской области Михаила Чебыкина. Курган, отчет, полиция, доклад, руки, шариковая ручка
Курганская полиция отчиталась о работе с мигрантами Фото:

Из Курганской области в рамках операции «Нелегал — 2023» выгнали около 200 мигрантов. Всего найдено около тысячи административных нарушений. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили на совещании по подведению итогов работы управления по вопросам миграции УМВД по Курганской области.

«Выявлено более тысячи административных нарушений миграционного законодательства. Принято порядка 200 решений о выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, более 160 решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, шесть решений о сокращении срока временного пребывания», — рассказали URA.RU на совещании.

Отмечается, что уже выдворено из Курганской области около 70 мигрантов. Также 13 иностранцев депортировано. В регионе наложено административных штрафов на сумму больше трех миллионов рублей. Журналисту также рассказали, что правоохранительными органами возбуждено 37 уголовных дел по преступлениям в области миграции. В Курганской области в рамках операции также задержали двух мигрантов, которые находились в федеральном розыске.

Ранее URA.RU писало, что курганский суд выгнал иностранцев из России. Два гражданина Кыргызской Республики пытались избежать обязательных процедур регистрации, из-за чего Петуховский районный суд принял решение выгнать их за пределы Российской Федерации.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Курганской области в рамках операции «Нелегал — 2023» выгнали около 200 мигрантов. Всего найдено около тысячи административных нарушений. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили на совещании по подведению итогов работы управления по вопросам миграции УМВД по Курганской области. «Выявлено более тысячи административных нарушений миграционного законодательства. Принято порядка 200 решений о выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, более 160 решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, шесть решений о сокращении срока временного пребывания», — рассказали URA.RU на совещании. Отмечается, что уже выдворено из Курганской области около 70 мигрантов. Также 13 иностранцев депортировано. В регионе наложено административных штрафов на сумму больше трех миллионов рублей. Журналисту также рассказали, что правоохранительными органами возбуждено 37 уголовных дел по преступлениям в области миграции. В Курганской области в рамках операции также задержали двух мигрантов, которые находились в федеральном розыске. Ранее URA.RU писало, что курганский суд выгнал иностранцев из России. Два гражданина Кыргызской Республики пытались избежать обязательных процедур регистрации, из-за чего Петуховский районный суд принял решение выгнать их за пределы Российской Федерации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...