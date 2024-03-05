Прокуратура проверит дом в Челябинске, где обрушился козырек над входом

05 марта 2024 в 19:48 Размер текста - 17 +

Прокуроры включились в расследование обстоятельств ЧП Фото: Ольга Снопкова © URA.RU Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска начала проверку по публикациям СМИ об обрушении козырька подъезда многоквартирного дома № 23а/1 на улице Салютной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Будет дана оценка действиям управляющей организации ООО „ЖЭУ № 11“ в части надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в надзорном ведомстве. Жильцы дома, где произошло ЧП рассказали URA.RU, что уже обращались в УК из-за козырька, который, по их словам, находился в аварийном состоянии. Но в УК ответили, что за домом скопился большой долг по коммунальным платежам и, пока он не будет погашен, ремонта не будет. ЧП произошло вечером 5 марта. Огромный козырек над входной группой обвалился, чудом не похоронив под собой никого из жильцов. Сейчас входная группа огорожена, для жителей открыт запасной вход с обратной стороны здания. На 6 марта запланированы работы по демонтажу козырька, заявили в мэрии Челябинска.

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска начала проверку по публикациям СМИ об обрушении козырька подъезда многоквартирного дома № 23а/1 на улице Салютной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Будет дана оценка действиям управляющей организации ООО „ЖЭУ № 11“ в части надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в надзорном ведомстве. Жильцы дома, где произошло ЧП рассказали URA.RU, что уже обращались в УК из-за козырька, который, по их словам, находился в аварийном состоянии. Но в УК ответили, что за домом скопился большой долг по коммунальным платежам и, пока он не будет погашен, ремонта не будет. ЧП произошло вечером 5 марта. Огромный козырек над входной группой обвалился, чудом не похоронив под собой никого из жильцов. Сейчас входная группа огорожена, для жителей открыт запасной вход с обратной стороны здания. На 6 марта запланированы работы по демонтажу козырька, заявили в мэрии Челябинска.