В Челябинске обрушился бетонный козырек подъезда многоэтажного дома. Фото

05 марта 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

На место ЧП первыми прибыли спасатели (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В Тракторозаводском районе Челябинска обрушился бетонный козырек подъезда многоэтажного дома. Эту информацию подтвердили URA.RU 5 марта в управлении МЧС по региону. «Сотрудники МЧС на месте. Произошло обрушение козырька над подъездом по адресу: улица Салютная, 23. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в ведомстве. Там также добавили, что жильцы могут покинуть здание через другой выход из того же подъезда. На месте инцидента вызвали коммунальщиков. Аналогичное происшествие было зарегистрировано в Челябинске в ночь на 20 феврале в доме по улице Комаровского, в том же районе города. Бетонная плита рухнула среди ночи, заблокировав подъезд. Тогда также обошлось без жертв. ЧП произошло в доме, где раньше располагалась общежитие Фото: telegram-канал «Агенства чрезвычайных новостей»

В Тракторозаводском районе Челябинска обрушился бетонный козырек подъезда многоэтажного дома. Эту информацию подтвердили URA.RU 5 марта в управлении МЧС по региону. «Сотрудники МЧС на месте. Произошло обрушение козырька над подъездом по адресу: улица Салютная, 23. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в ведомстве. Там также добавили, что жильцы могут покинуть здание через другой выход из того же подъезда. На месте инцидента вызвали коммунальщиков. Аналогичное происшествие было зарегистрировано в Челябинске в ночь на 20 феврале в доме по улице Комаровского, в том же районе города. Бетонная плита рухнула среди ночи, заблокировав подъезд. Тогда также обошлось без жертв.