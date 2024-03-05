В Челябинске обрушился бетонный козырек подъезда многоэтажного дома. Фото

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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, мчс, спасение, мягкая игрушка, руины
На место ЧП первыми прибыли спасатели (фото из архива) Фото:

В Тракторозаводском районе Челябинска обрушился бетонный козырек подъезда многоэтажного дома. Эту информацию подтвердили URA.RU 5 марта в управлении МЧС по региону.

«Сотрудники МЧС на месте. Произошло обрушение козырька над подъездом по адресу: улица Салютная, 23. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Там также добавили, что жильцы могут покинуть здание через другой выход из того же подъезда. На месте инцидента вызвали коммунальщиков.

Аналогичное происшествие было зарегистрировано в Челябинске в ночь на 20 феврале в доме по улице Комаровского, в том же районе города. Бетонная плита рухнула среди ночи, заблокировав подъезд. Тогда также обошлось без жертв.

ЧП произошло в доме, где раньше располагалась общежитие
ЧП произошло в доме, где раньше располагалась общежитие
Фото:

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В Тракторозаводском районе Челябинска обрушился бетонный козырек подъезда многоэтажного дома. Эту информацию подтвердили URA.RU 5 марта в управлении МЧС по региону. «Сотрудники МЧС на месте. Произошло обрушение козырька над подъездом по адресу: улица Салютная, 23. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в ведомстве. Там также добавили, что жильцы могут покинуть здание через другой выход из того же подъезда. На месте инцидента вызвали коммунальщиков. Аналогичное происшествие было зарегистрировано в Челябинске в ночь на 20 феврале в доме по улице Комаровского, в том же районе города. Бетонная плита рухнула среди ночи, заблокировав подъезд. Тогда также обошлось без жертв.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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