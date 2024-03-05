В Тракторозаводском районе Челябинска обрушился бетонный козырек подъезда многоэтажного дома. Эту информацию подтвердили URA.RU 5 марта в управлении МЧС по региону.
«Сотрудники МЧС на месте. Произошло обрушение козырька над подъездом по адресу: улица Салютная, 23. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Там также добавили, что жильцы могут покинуть здание через другой выход из того же подъезда. На месте инцидента вызвали коммунальщиков.
Аналогичное происшествие было зарегистрировано в Челябинске в ночь на 20 феврале в доме по улице Комаровского, в том же районе города. Бетонная плита рухнула среди ночи, заблокировав подъезд. Тогда также обошлось без жертв.
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