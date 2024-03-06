Тюменская ФСБ вскрыла схему, по которой в РФ незаконно жили более 1000 мигрантов

06 марта 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Подозреваемые установлены, но у них могут быть сообщники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области вскрыли схему, участники которой за деньги помогали мигрантам сдавать экзамены, после чего они незаконно получали разрешения на временное проживание, патенты на работу, виды на жительство и даже гражданство РФ. Подробности уголовного дела, которое расследуется в ЯНАО, URA.RU рассказали в пресс-службе тюменского управления ФСБ РФ. «ФСБ пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавших канал незаконной миграции. По версии следствия, подозреваемые за денежное вознаграждение организовали фиктивную сдачу экзамена на знание русского языка для иностранных граждан и лиц без гражданства. В результате более 1 000 выходцев из стран Центрально-Азиатского региона получили сертификаты, на основании которых незаконно оформили разрешение на временное проживание, вид на жительство, гражданство РФ либо патенты», — сообщили URA.RU в ведомстве. В работе по вычислению преступников принимали участие сотрудники управления ФСБ по Тюменской области и пограничного управления ведомства по западному арктическому району. В настоящее время в отношении установленных лиц возбуждено уголовное дело, расследованием занимаются следователи УМВД России по ЯНАО. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 500 000 рублей. Правоохранители ищут другие эпизоды преступлений, а также тех, кто еще был к ним причастен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюменской области вскрыли схему, участники которой за деньги помогали мигрантам сдавать экзамены, после чего они незаконно получали разрешения на временное проживание, патенты на работу, виды на жительство и даже гражданство РФ. Подробности уголовного дела, которое расследуется в ЯНАО, URA.RU рассказали в пресс-службе тюменского управления ФСБ РФ. «ФСБ пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавших канал незаконной миграции. По версии следствия, подозреваемые за денежное вознаграждение организовали фиктивную сдачу экзамена на знание русского языка для иностранных граждан и лиц без гражданства. В результате более 1 000 выходцев из стран Центрально-Азиатского региона получили сертификаты, на основании которых незаконно оформили разрешение на временное проживание, вид на жительство, гражданство РФ либо патенты», — сообщили URA.RU в ведомстве. В работе по вычислению преступников принимали участие сотрудники управления ФСБ по Тюменской области и пограничного управления ведомства по западному арктическому району. В настоящее время в отношении установленных лиц возбуждено уголовное дело, расследованием занимаются следователи УМВД России по ЯНАО. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 500 000 рублей. Правоохранители ищут другие эпизоды преступлений, а также тех, кто еще был к ним причастен.