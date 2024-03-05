Власти ХМАО увеличат финансирование программы переселения из аварийного жилья

Дополнительное финансирование ускорит программу переселения Фото: Размик Закарян © URA.RU

Власти ХМАО намерены выделить дополнительные 1,5 млрд рублей на программу переселения из аварийного жилья. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Стройкомплекс Югры».

«Дополнительно 1,5 млрд рублей будут направлены на переселение из аварийного жилья в благоустроенные дома, а также на снос ветхих квадратных метров. Решение, принятое в рамках корректировки регионального бюджета на ближайшие три года, позволит поддерживать высокие темпы реализации профильной программы», — указано в посте.

Кроме этого, были распределены дополнительные субсидии для пяти муниципалитетов ХМАО. Нефтеюганскому, Советскому, Кондинскому, Березовскому, Ханты-Мансийскому районам, достанется порядка 13 дополнительных миллионов рублей. Эти деньги пойдут на комплексное развитие и благоустройство территорий. Также дополнительные средства будут выделены Сургуту для строительства станции скорой помощи и переливания крови и городу Ураю для возведения больничного стационара.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство ХМАО намерено выделить 89,3 миллиона рублей на переселение людей из аварийного жилья в Мегионе. Также решено поработать над техническими корректировками проекта по реконструкции 35 участков сетей водоснабжения и водоотведения в Нижневартовске.