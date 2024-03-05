В Кении два самолета столкнулись в воздухе

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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, пожар, самолет
В Кении столкнулись пассажирский и частный самолеты Фото:

В Кении столкнулись два самолета, Инцидент произошел на территории национального парка Найроби. Об этом сообщает газета The Star.

«Инцидент произошел с самолетом Dash 8, который направлялся в Диани с 44 пассажирами на борту и экипажем, а также частным самолетом Cessna, — передают авторы газеты в Кении. Самолет с пассажирами на борту по итогу смог успешно приземлиться, находящиеся на борту гражданские не пострадали. Частный Cessna по итогу разбился, предварительно сообщается о том, что двое пилотов погибли.

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В Кении столкнулись два самолета, Инцидент произошел на территории национального парка Найроби. Об этом сообщает газета The Star. «Инцидент произошел с самолетом Dash 8, который направлялся в Диани с 44 пассажирами на борту и экипажем, а также частным самолетом Cessna, — передают авторы газеты в Кении. Самолет с пассажирами на борту по итогу смог успешно приземлиться, находящиеся на борту гражданские не пострадали. Частный Cessna по итогу разбился, предварительно сообщается о том, что двое пилотов погибли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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