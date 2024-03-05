В мире В Кении два самолета столкнулись в воздухе 05 марта 2024 в 21:03 Размер текста - 17 + В Кении столкнулись пассажирский и частный самолеты Фото: Илья Московец © URA.RU В Кении столкнулись два самолета, Инцидент произошел на территории национального парка Найроби. Об этом сообщает газета The Star. «Инцидент произошел с самолетом Dash 8, который направлялся в Диани с 44 пассажирами на борту и экипажем, а также частным самолетом Cessna, — передают авторы газеты в Кении. Самолет с пассажирами на борту по итогу смог успешно приземлиться, находящиеся на борту гражданские не пострадали. Частный Cessna по итогу разбился, предварительно сообщается о том, что двое пилотов погибли. В Кении столкнулись два самолета, Инцидент произошел на территории национального парка Найроби. Об этом сообщает газета The Star. «Инцидент произошел с самолетом Dash 8, который направлялся в Диани с 44 пассажирами на борту и экипажем, а также частным самолетом Cessna, — передают авторы газеты в Кении. Самолет с пассажирами на борту по итогу смог успешно приземлиться, находящиеся на борту гражданские не пострадали. Частный Cessna по итогу разбился, предварительно сообщается о том, что двое пилотов погибли. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям