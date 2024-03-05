Власти Курганской области назвали города и села, которым угрожает наводнение

В Курганской области 22 населенных пункта попадают в зону паводка
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Полноводье. Набережная Тобола. Курган, половодье, наводнение
Десяткам курганских населенных пунктов угрожает паводок Фото:

В Курганской области наводнение угрожает 22 населенным пунктам. Об этом предупредили представители пресс-службы губернатора региона на официальном сайте.

«Главам муниципалитетов поручено информировать жителей потенциально подтопляемых территорий, чтобы люди могли заранее позаботиться о своем имуществе, зарегистрировать и застраховать жилье. В зоне паводка могут оказаться 22 населенных пункта», — говорится в сообщении представителей областных властей со ссылкой на данные МЧС.

Населенные пункты, которые могут оказаться в зоне подтопления:

Бассейн р. Тобол

  • Звериноголовский округ — с. Звериноголовское
  • Притобольный округ — с. Глядянское
  • Кетовский округ — с. Большое Чаусово
  • Город Курган — г. Курган (жилой сектор за Кировским мостом города Кургана (Керамзитный, Тополя, Смолино, Затобольный, Глинки, Челноково, Камчиха, СНТ)
  • Белозерский округ — с. Белозерское, с. Нижнетобольное, с. Редькино, с. Рычково, с. Речкино

Бассейн реки Исеть

  • Катайский округ — г. Катайск, с. Ильинское
  • Далматовский округ — г. Далматово
  • Шадринский округ — г. Шадринск, с. Замараевское, с. Сухринское, с. Понькино, с. Погорелка, с. Мыльниково, с. Ильтяково
  • Шатровский округ — с. Мехонское, с. Барино

Бассейн реки Миасс

  • Мишкинский округ — с. Кирово

Кроме того, по данным властей региона, могут быть подтоплены подъезды к шести населенным пунктам:

  • Это с. Усть-Уйское Целинного округа, с. Звериноголовское, с. Барино Шатровского округа, автомобильный мост к д. Жарникова Каргапольского округа, автомобильная дорога в микрорайоне Утятка города Кургана, автомобильная дорога к д. Иковское Белозерского округа.

По данным департамента природных ресурсов, в последние годы затопления значительных территорий происходили в исключительно высокие половодья в 1994, 2000, 2016 годах. В Кургане высокий уровень воды может подтопить до 200 дворов, находящихся в правобережной пойме Тобола.

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В Курганской области наводнение угрожает 22 населенным пунктам. Об этом предупредили представители пресс-службы губернатора региона на официальном сайте. «Главам муниципалитетов поручено информировать жителей потенциально подтопляемых территорий, чтобы люди могли заранее позаботиться о своем имуществе, зарегистрировать и застраховать жилье. В зоне паводка могут оказаться 22 населенных пункта», — говорится в сообщении представителей областных властей со ссылкой на данные МЧС. Населенные пункты, которые могут оказаться в зоне подтопления: Бассейн р. Тобол Бассейн реки Исеть Бассейн реки Миасс Кроме того, по данным властей региона, могут быть подтоплены подъезды к шести населенным пунктам: По данным департамента природных ресурсов, в последние годы затопления значительных территорий происходили в исключительно высокие половодья в 1994, 2000, 2016 годах. В Кургане высокий уровень воды может подтопить до 200 дворов, находящихся в правобережной пойме Тобола.
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© Служба новостей «URA.RU»
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