Глава СВР Нарышкин сообщил, что Навальный* умер своей смертью

05 марта 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Навальный* умер своей смертью, заявил Нарышкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Алексей Навальный (признан экстремистом и террористом) умер в колонии своей смертью. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. «Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность: рано или поздно жизнь заканчивается, умирают», — сказал Сергей Нарышкин в интервью телеканалу «Соловьев Live». Затем он подчеркнул, что Навальный умер своей смертью. Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО. Предварительной причиной смерти называли оторвавшийся тромб. Похороны Навального прошли 1 марта в Москве. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Алексей Навальный (признан экстремистом и террористом) умер в колонии своей смертью. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. «Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность: рано или поздно жизнь заканчивается, умирают», — сказал Сергей Нарышкин в интервью телеканалу «Соловьев Live». Затем он подчеркнул, что Навальный умер своей смертью. Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО. Предварительной причиной смерти называли оторвавшийся тромб. Похороны Навального прошли 1 марта в Москве. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов