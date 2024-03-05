Глава СВР Нарышкин сообщил, что Навальный* умер своей смертью

Алексей Навальный (признан экстремистом и террористом) умер в колонии своей смертью. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность: рано или поздно жизнь заканчивается, умирают», — сказал Сергей Нарышкин в интервью телеканалу «Соловьев Live». Затем он подчеркнул, что Навальный умер своей смертью.
Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО. Предварительной причиной смерти называли оторвавшийся тромб. Похороны Навального прошли 1 марта в Москве.
*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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