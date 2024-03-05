Глава СВР Нарышкин сообщил, что Навальный* умер своей смертью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Навальный Алексей. Москва, навальный алексей
Навальный* умер своей смертью, заявил Нарышкин Фото:
новость из сюжета
Навальный* скончался в колонии

Алексей Навальный (признан экстремистом и террористом) умер в колонии своей смертью. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность: рано или поздно жизнь заканчивается, умирают», — сказал Сергей Нарышкин в интервью телеканалу «Соловьев Live». Затем он подчеркнул, что Навальный умер своей смертью.

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО. Предварительной причиной смерти называли оторвавшийся тромб. Похороны Навального прошли 1 марта в Москве.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Алексей Навальный (признан экстремистом и террористом) умер в колонии своей смертью. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. «Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность: рано или поздно жизнь заканчивается, умирают», — сказал Сергей Нарышкин в интервью телеканалу «Соловьев Live». Затем он подчеркнул, что Навальный умер своей смертью. Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО. Предварительной причиной смерти называли оторвавшийся тромб. Похороны Навального прошли 1 марта в Москве. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...