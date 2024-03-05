05 марта 2024

Синоптик раскрыл, когда в Свердловской области вновь потеплеет

В Свердловской области потеплеет днем 7 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день весны. Екатеринбург, екатеринбург сити, утки
В Екатеринбурге днем 6 марта ожидается небольшой снег и переменная облачность Фото:

В Свердловской области в ночь на 7 марта прогнозируется существенное похолодание, однако уже днем в четверг в регион вернется тепло. Температура повысится до -8. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«В ночь на четверг прогнозируется уже существенное похолодание, больше свойственное зимнему сезону. Значительное похолодание будет кратковременным: уже в четверг днем с выходом на Урал северного циклона в регион вернется облачность, температура повысится до -8», — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В Екатеринбурге 6 марта температура воздуха будет варьироваться от -6 до -8. Также ожидается небольшой снег и переменная облачность.

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В Свердловской области в ночь на 7 марта прогнозируется существенное похолодание, однако уже днем в четверг в регион вернется тепло. Температура повысится до -8. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «В ночь на четверг прогнозируется уже существенное похолодание, больше свойственное зимнему сезону. Значительное похолодание будет кратковременным: уже в четверг днем с выходом на Урал северного циклона в регион вернется облачность, температура повысится до -8», — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Екатеринбурге 6 марта температура воздуха будет варьироваться от -6 до -8. Также ожидается небольшой снег и переменная облачность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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