Синоптик раскрыл, когда в Свердловской области вновь потеплеет

В Свердловской области в ночь на 7 марта прогнозируется существенное похолодание, однако уже днем в четверг в регион вернется тепло. Температура повысится до -8. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
«В ночь на четверг прогнозируется уже существенное похолодание, больше свойственное зимнему сезону. Значительное похолодание будет кратковременным: уже в четверг днем с выходом на Урал северного циклона в регион вернется облачность, температура повысится до -8», — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В Екатеринбурге 6 марта температура воздуха будет варьироваться от -6 до -8. Также ожидается небольшой снег и переменная облачность.
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