Синоптик раскрыл, когда в Свердловской области вновь потеплеет

В Свердловской области потеплеет днем 7 марта

06 марта 2024 в 06:01 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге днем 6 марта ожидается небольшой снег и переменная облачность Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области в ночь на 7 марта прогнозируется существенное похолодание, однако уже днем в четверг в регион вернется тепло. Температура повысится до -8. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «В ночь на четверг прогнозируется уже существенное похолодание, больше свойственное зимнему сезону. Значительное похолодание будет кратковременным: уже в четверг днем с выходом на Урал северного циклона в регион вернется облачность, температура повысится до -8», — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Екатеринбурге 6 марта температура воздуха будет варьироваться от -6 до -8. Также ожидается небольшой снег и переменная облачность.

В Свердловской области в ночь на 7 марта прогнозируется существенное похолодание, однако уже днем в четверг в регион вернется тепло. Температура повысится до -8. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «В ночь на четверг прогнозируется уже существенное похолодание, больше свойственное зимнему сезону. Значительное похолодание будет кратковременным: уже в четверг днем с выходом на Урал северного циклона в регион вернется облачность, температура повысится до -8», — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Екатеринбурге 6 марта температура воздуха будет варьироваться от -6 до -8. Также ожидается небольшой снег и переменная облачность.