05 марта 2024

В ЯНАО женщина в пьяной ссоре убила мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина уже привлекалась к уголовной ответственности (архивное фото) Фото:

В Салехарде женщина зарезала мужчину во время совместного распития алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО.

«В ходе совместного распития спиртных напитков между квартиросъемщицей и хозяином квартиры произошел конфликт. Женщина кухонным ножом нанесла множественные удары в область груди 57-летнему потерпевшему. После совершения преступления обвиняемая ушла к знакомым, где продолжила распитие спиртных напитков», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства.

Происшествие случилось 29 февраля. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление в отношении своего мужа. Обвиняемая в убийстве заключена под стражу.

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В Салехарде женщина зарезала мужчину во время совместного распития алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО. «В ходе совместного распития спиртных напитков между квартиросъемщицей и хозяином квартиры произошел конфликт. Женщина кухонным ножом нанесла множественные удары в область груди 57-летнему потерпевшему. После совершения преступления обвиняемая ушла к знакомым, где продолжила распитие спиртных напитков», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Происшествие случилось 29 февраля. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление в отношении своего мужа. Обвиняемая в убийстве заключена под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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