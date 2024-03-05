В ЯНАО женщина в пьяной ссоре убила мужчину

В Салехарде женщина зарезала мужчину во время совместного распития алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО.
«В ходе совместного распития спиртных напитков между квартиросъемщицей и хозяином квартиры произошел конфликт. Женщина кухонным ножом нанесла множественные удары в область груди 57-летнему потерпевшему. После совершения преступления обвиняемая ушла к знакомым, где продолжила распитие спиртных напитков», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства.
Происшествие случилось 29 февраля. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление в отношении своего мужа. Обвиняемая в убийстве заключена под стражу.
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