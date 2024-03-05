В ЯНАО женщина в пьяной ссоре убила мужчину

06 марта 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

Женщина уже привлекалась к уголовной ответственности (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде женщина зарезала мужчину во время совместного распития алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО. «В ходе совместного распития спиртных напитков между квартиросъемщицей и хозяином квартиры произошел конфликт. Женщина кухонным ножом нанесла множественные удары в область груди 57-летнему потерпевшему. После совершения преступления обвиняемая ушла к знакомым, где продолжила распитие спиртных напитков», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Происшествие случилось 29 февраля. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление в отношении своего мужа. Обвиняемая в убийстве заключена под стражу.

В Салехарде женщина зарезала мужчину во время совместного распития алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО. «В ходе совместного распития спиртных напитков между квартиросъемщицей и хозяином квартиры произошел конфликт. Женщина кухонным ножом нанесла множественные удары в область груди 57-летнему потерпевшему. После совершения преступления обвиняемая ушла к знакомым, где продолжила распитие спиртных напитков», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Происшествие случилось 29 февраля. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление в отношении своего мужа. Обвиняемая в убийстве заключена под стражу.