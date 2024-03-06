В Тыве ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ

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Учения пожарных. Тюмень, пожарная машина, огонь
По предварительным данным, возгорание произошло в отсеке теплоподачи Фото:

В Республике Тыва введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального значения в связи с пожаром на Шагонарской ТЭЦ. Об этом сообщил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

«На оперативном штабе приняли решение ввести в Туве (то же, что и Тыва — прим. URA.RU) режим ЧС регионального значения», — написал Ховалыг в Telegram. По его словам, пожар полностью потушен, погибших и пропавших без вести нет. Предварительно, ЧП произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной.

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В Республике Тыва введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального значения в связи с пожаром на Шагонарской ТЭЦ. Об этом сообщил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг. «На оперативном штабе приняли решение ввести в Туве (то же, что и Тыва — прим. URA.RU) режим ЧС регионального значения», — написал Ховалыг в Telegram. По его словам, пожар полностью потушен, погибших и пропавших без вести нет. Предварительно, ЧП произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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