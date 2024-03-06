В Тыве ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ

06 марта 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, возгорание произошло в отсеке теплоподачи Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Республике Тыва введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального значения в связи с пожаром на Шагонарской ТЭЦ. Об этом сообщил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг. «На оперативном штабе приняли решение ввести в Туве (то же, что и Тыва — прим. URA.RU) режим ЧС регионального значения», — написал Ховалыг в Telegram . По его словам, пожар полностью потушен, погибших и пропавших без вести нет. Предварительно, ЧП произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной.

В Республике Тыва введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального значения в связи с пожаром на Шагонарской ТЭЦ. Об этом сообщил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг. «На оперативном штабе приняли решение ввести в Туве (то же, что и Тыва — прим. URA.RU) режим ЧС регионального значения», — написал Ховалыг в Telegram. По его словам, пожар полностью потушен, погибших и пропавших без вести нет. Предварительно, ЧП произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной.