Финал пермского сериала «Реальные пацаны» получил Национальную премию интернет-контента в номинации «Вирусный контент». Награду сценарист и креативный продюсер сериала Владимир Морозов, а также актер Армен Бежанян получили из рук официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, сообщили организаторы.
«Самый „Вирусный контент“ — финал сериала „Реальные пацаны“. Награду вручает официальный представитель МИД России Мария Захарова», — говорится на странице Института развития интернета в соцсети «ВКонтакте».
Организаторы премии пояснили свой выбор тем, что в последней серии проекта главный герой Колян встречается в госпитале с бойцами спецоперации. Сериал «Реальные пацаны» о жизни молодых пермяков Коляна, Антохи и Вована вышел в эфир в 2010 году. В 2023 году показали его финальный сезон.
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