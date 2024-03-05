05 марта 2024

Представитель МИД РФ Захарова вручила премию пермскому сериалу «Реальные пацаны». Фото

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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария
Мария Захарова поздравила пермяков с победой (архивное фото) Фото:

Финал пермского сериала «Реальные пацаны» получил Национальную премию интернет-контента в номинации «Вирусный контент». Награду сценарист и креативный продюсер сериала Владимир Морозов, а также актер Армен Бежанян получили из рук официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, сообщили организаторы.

«Самый „Вирусный контент“ — финал сериала „Реальные пацаны“. Награду вручает официальный представитель МИД России Мария Захарова», — говорится на странице Института развития интернета в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы премии пояснили свой выбор тем, что в последней серии проекта главный герой Колян встречается в госпитале с бойцами спецоперации. Сериал «Реальные пацаны» о жизни молодых пермяков Коляна, Антохи и Вована вышел в эфир в 2010 году. В 2023 году показали его финальный сезон.

Мария Захарова
Армен Бежанян и Мария Захарова
Фото:

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Финал пермского сериала «Реальные пацаны» получил Национальную премию интернет-контента в номинации «Вирусный контент». Награду сценарист и креативный продюсер сериала Владимир Морозов, а также актер Армен Бежанян получили из рук официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, сообщили организаторы. «Самый „Вирусный контент“ — финал сериала „Реальные пацаны“. Награду вручает официальный представитель МИД России Мария Захарова», — говорится на странице Института развития интернета в соцсети «ВКонтакте». Организаторы премии пояснили свой выбор тем, что в последней серии проекта главный герой Колян встречается в госпитале с бойцами спецоперации. Сериал «Реальные пацаны» о жизни молодых пермяков Коляна, Антохи и Вована вышел в эфир в 2010 году. В 2023 году показали его финальный сезон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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