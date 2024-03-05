Представитель МИД РФ Захарова вручила премию пермскому сериалу «Реальные пацаны». Фото

06 марта 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

Мария Захарова поздравила пермяков с победой (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU Финал пермского сериала «Реальные пацаны» получил Национальную премию интернет-контента в номинации «Вирусный контент». Награду сценарист и креативный продюсер сериала Владимир Морозов, а также актер Армен Бежанян получили из рук официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, сообщили организаторы. «Самый „Вирусный контент“ — финал сериала „Реальные пацаны“. Награду вручает официальный представитель МИД России Мария Захарова», — говорится на странице Института развития интернета в соцсети «ВКонтакте». Организаторы премии пояснили свой выбор тем, что в последней серии проекта главный герой Колян встречается в госпитале с бойцами спецоперации. Сериал «Реальные пацаны» о жизни молодых пермяков Коляна, Антохи и Вована вышел в эфир в 2010 году. В 2023 году показали его финальный сезон. Армен Бежанян и Мария Захарова Фото: Армен Бежанян в соцсети «ВКонтакет» https://vk.com/id536710558

Финал пермского сериала «Реальные пацаны» получил Национальную премию интернет-контента в номинации «Вирусный контент». Награду сценарист и креативный продюсер сериала Владимир Морозов, а также актер Армен Бежанян получили из рук официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, сообщили организаторы. «Самый „Вирусный контент“ — финал сериала „Реальные пацаны“. Награду вручает официальный представитель МИД России Мария Захарова», — говорится на странице Института развития интернета в соцсети «ВКонтакте». Организаторы премии пояснили свой выбор тем, что в последней серии проекта главный герой Колян встречается в госпитале с бойцами спецоперации. Сериал «Реальные пацаны» о жизни молодых пермяков Коляна, Антохи и Вована вышел в эфир в 2010 году. В 2023 году показали его финальный сезон.