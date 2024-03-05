Челябинцы перестали покупать вторичное жилье. Инфографика

«Авито»: в Челябинске в феврале 2024 года спрос на жилье упал на 42%

06 марта 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

Спрос на вторичные квартиры в Челябинске снизился на 42% за год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в феврале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года спрос на вторичные квартиры снизился на 42%. При этом цены на такое жилье выросли на 32% — в среднем до 4,5 млн за объект, сообщили 6 марта в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Спрос на квартиры в старом фонде Челябинска в 2024 году по сравнению с 2023 годом снизился на 42%, а средняя цена объекта выросла на 32% — до 4,5 млн рублей. В целом по России спрос снизился на четверть, а цены прибавили 13% в пересчете на квадратные метры», — сообщили в пресс-службе. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла в большинстве городов России. Цена за квадрат в феврале 2024 года меньше всего увеличилась в Краснодаре (+6%), Калининграде (+7%), Ижевске (+8%), Ульяновске и Новосибирске (+9%). При этом по-прежнему сложнее всего купить квартиру в Москве (324 тысячи рублей), Сочи (267 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (200 тысяч рублей) и Севастополе (167 тысяч рублей). Дешевле всего стоимость вторичных квартир на вторичном рынке в Ульяновске и Брянске (77 тысяч рублей за квадратный метр), Ижевске (80 тысяч рублей), Ярославле и Саратове (по 89 тысяч рублей). В Челябинске стоимость квартир на вторичном рынке за год выросла до 4,5 млн рублей, а спрос на данную недвижимость снизился на 42% Инфографика: Авито Недвижимость

В Челябинске в феврале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года спрос на вторичные квартиры снизился на 42%. При этом цены на такое жилье выросли на 32% — в среднем до 4,5 млн за объект, сообщили 6 марта в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Спрос на квартиры в старом фонде Челябинска в 2024 году по сравнению с 2023 годом снизился на 42%, а средняя цена объекта выросла на 32% — до 4,5 млн рублей. В целом по России спрос снизился на четверть, а цены прибавили 13% в пересчете на квадратные метры», — сообщили в пресс-службе. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла в большинстве городов России. Цена за квадрат в феврале 2024 года меньше всего увеличилась в Краснодаре (+6%), Калининграде (+7%), Ижевске (+8%), Ульяновске и Новосибирске (+9%). При этом по-прежнему сложнее всего купить квартиру в Москве (324 тысячи рублей), Сочи (267 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (200 тысяч рублей) и Севастополе (167 тысяч рублей). Дешевле всего стоимость вторичных квартир на вторичном рынке в Ульяновске и Брянске (77 тысяч рублей за квадратный метр), Ижевске (80 тысяч рублей), Ярославле и Саратове (по 89 тысяч рублей).