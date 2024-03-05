В тюменских школах отменят уроки из-за выборов президента

06 марта 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

Благодаря выборам дети не пойдут в школу 15 и 16 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В дни президентских выборов 15 и 16 марта в Тюменской области отменят уроки в школах, на территории которых находятся избирательные участки. Об этом в рамках прямого эфира на канале ЦУР региона рассказал председатель избирательной комиссии области Игорь Халин. «Совместно с департаментом образования и науки Тюменской области мы согласовали вопрос о том, что в пятницу и субботу (15 и 16 марта — прим. URA.RU) не будет учебных занятий там, где у нас есть избирательные участки. Будут организованы внеклассные мероприятия», — рассказал Игорь Халин в эфире, размещенном в социальных сетях Центра управления регионом. Выборы президента в России пройдут 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.

В дни президентских выборов 15 и 16 марта в Тюменской области отменят уроки в школах, на территории которых находятся избирательные участки. Об этом в рамках прямого эфира на канале ЦУР региона рассказал председатель избирательной комиссии области Игорь Халин. «Совместно с департаментом образования и науки Тюменской области мы согласовали вопрос о том, что в пятницу и субботу (15 и 16 марта — прим. URA.RU) не будет учебных занятий там, где у нас есть избирательные участки. Будут организованы внеклассные мероприятия», — рассказал Игорь Халин в эфире, размещенном в социальных сетях Центра управления регионом. Выборы президента в России пройдут 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.