05 марта 2024

В тюменских школах отменят уроки из-за выборов президента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы- 2021. Курган , наблюдатели, выборы, триколор, топ, избирательный участок, звездочка, голосование, урна для голосования
Благодаря выборам дети не пойдут в школу 15 и 16 марта Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В дни президентских выборов 15 и 16 марта в Тюменской области отменят уроки в школах, на территории которых находятся избирательные участки. Об этом в рамках прямого эфира на канале ЦУР региона рассказал председатель избирательной комиссии области Игорь Халин.

«Совместно с департаментом образования и науки Тюменской области мы согласовали вопрос о том, что в пятницу и субботу (15 и 16 марта — прим. URA.RU) не будет учебных занятий там, где у нас есть избирательные участки. Будут организованы внеклассные мероприятия», — рассказал Игорь Халин в эфире, размещенном в социальных сетях Центра управления регионом.

Выборы президента в России пройдут 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В дни президентских выборов 15 и 16 марта в Тюменской области отменят уроки в школах, на территории которых находятся избирательные участки. Об этом в рамках прямого эфира на канале ЦУР региона рассказал председатель избирательной комиссии области Игорь Халин. «Совместно с департаментом образования и науки Тюменской области мы согласовали вопрос о том, что в пятницу и субботу (15 и 16 марта — прим. URA.RU) не будет учебных занятий там, где у нас есть избирательные участки. Будут организованы внеклассные мероприятия», — рассказал Игорь Халин в эфире, размещенном в социальных сетях Центра управления регионом. Выборы президента в России пройдут 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...