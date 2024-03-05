Челябинцы добавили в сыр ягоды для снижения холестерина в крови

06 марта 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Рассольный сыр будет полезен при профилактике ряда заболеваний Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) предложили добавлять в сыр ягоды барбариса, полезного для снижения холестерина в крови. Как рассказали в пресс-службе правительства региона, разработчики создали новый вид мягкого рассольного сыра. «Мягкий рассольный сыр, разработанный в лаборатории Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ, содержит уникальный биоактивный компонент из ягод барбариса. Этот компонент в составе молочного продукта делает его более эффективным и вкусным „лекарством“ против распространенных заболеваний у населения», — сообщили в правительстве. Биоактивный компонент Berberine, добавленный в сыр учеными кафедры «Пищевые и биотехнологии», придаст сыру антиоксидантные, нейроэндокринные, противовоспалительные, антидепрессивные и другие свойства. Вещество поможет при профилактике расстройств желудочно-кишечного тракта, снизит уровень холестерина в крови, поддержит функции печени и ускорит обмен веществ. «Наш мягкий белый сыр, продукт длительного хранения, срок его годности от одного года до трех лет. Срок хранения нашего продукта зависит от состава рассола и концентрации в нем соли. Чтобы сыр в процессе изготовления не терял ценных свойств Berberine, мы с помощью ультразвукового воздействия создали двойную эмульсию», — рассказал ассистент ЮУрГУ Аммар Кади. Сыр с берберином прошел биотестирование. В лаборатории ученые получили молекулярные модели с оказательством эффективность добавки в составе сыров. На данный момент предложенная разработка не имеет аналогов в России, хотя и выполнена по традиционной технологии. Проект создан при поддержке Российского научного фонда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) предложили добавлять в сыр ягоды барбариса, полезного для снижения холестерина в крови. Как рассказали в пресс-службе правительства региона, разработчики создали новый вид мягкого рассольного сыра. «Мягкий рассольный сыр, разработанный в лаборатории Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ, содержит уникальный биоактивный компонент из ягод барбариса. Этот компонент в составе молочного продукта делает его более эффективным и вкусным „лекарством“ против распространенных заболеваний у населения», — сообщили в правительстве. Биоактивный компонент Berberine, добавленный в сыр учеными кафедры «Пищевые и биотехнологии», придаст сыру антиоксидантные, нейроэндокринные, противовоспалительные, антидепрессивные и другие свойства. Вещество поможет при профилактике расстройств желудочно-кишечного тракта, снизит уровень холестерина в крови, поддержит функции печени и ускорит обмен веществ. «Наш мягкий белый сыр, продукт длительного хранения, срок его годности от одного года до трех лет. Срок хранения нашего продукта зависит от состава рассола и концентрации в нем соли. Чтобы сыр в процессе изготовления не терял ценных свойств Berberine, мы с помощью ультразвукового воздействия создали двойную эмульсию», — рассказал ассистент ЮУрГУ Аммар Кади. Сыр с берберином прошел биотестирование. В лаборатории ученые получили молекулярные модели с оказательством эффективность добавки в составе сыров. На данный момент предложенная разработка не имеет аналогов в России, хотя и выполнена по традиционной технологии. Проект создан при поддержке Российского научного фонда.