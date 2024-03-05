05 марта 2024

Путин разрешил «дочкам» «Газпрома» в ХМАО скрывать отчеты о результатах работы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечерний город. Ханты-Мансийск, газпром
Три предприятия «Газпрома» в ХМАО получили разрешение не публиковать свои отчеты Фото:

Президент России Владимир Путин разрешил дочерним обществам «Газпрома» в ХМАО самим решать вопрос о публикации отчетов о результатах производственной деятельности. Указ от 27 ноября 2023 года был дополнен новыми предприятиями: в список вошли три югорские «дочки» нефтегазовой компании.

«Внести в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и объем информации, подлежащей раскрытию и предоставлению, „Евротек-Югра“ (г. Урай), „Газпром трансгаз Сургут“, „Газпром трансгаз Югорск“», — говорится в указе Президента, опубликованном на портале правовой информации. Обновленный список пополнили 47 компаний со всей России: в настоящее время в перечень входит 94 российских предприятия.

Осенью 2023 года такое разрешение получили дочерние общества «Славнефти» в ХМАО: «Славнефть-Мегионнефтегаз»,«Славнефть-Мегионнефтегазгеология». Также в список вошли АО «Обьнефтегазгеология» из Мегиона, «Приобьнефть» и «РН-Западная Сибирь» из Нижневартовска.

Ранее URA.RU писало, что Путин разрешил Сбербанку совершать сделки с акциями нефтяных компаний из ХМАО. Распоряжение президента касается компаний «Унтыгейнефть» и «Юрекнефть», которые зарегистрированы в Нефтеюганске.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин разрешил дочерним обществам «Газпрома» в ХМАО самим решать вопрос о публикации отчетов о результатах производственной деятельности. Указ от 27 ноября 2023 года был дополнен новыми предприятиями: в список вошли три югорские «дочки» нефтегазовой компании. «Внести в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и объем информации, подлежащей раскрытию и предоставлению, „Евротек-Югра“ (г. Урай), „Газпром трансгаз Сургут“, „Газпром трансгаз Югорск“», — говорится в указе Президента, опубликованном на портале правовой информации. Обновленный список пополнили 47 компаний со всей России: в настоящее время в перечень входит 94 российских предприятия. Осенью 2023 года такое разрешение получили дочерние общества «Славнефти» в ХМАО: «Славнефть-Мегионнефтегаз»,«Славнефть-Мегионнефтегазгеология». Также в список вошли АО «Обьнефтегазгеология» из Мегиона, «Приобьнефть» и «РН-Западная Сибирь» из Нижневартовска. Ранее URA.RU писало, что Путин разрешил Сбербанку совершать сделки с акциями нефтяных компаний из ХМАО. Распоряжение президента касается компаний «Унтыгейнефть» и «Юрекнефть», которые зарегистрированы в Нефтеюганске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...