Путин разрешил «дочкам» «Газпрома» в ХМАО скрывать отчеты о результатах работы

Три предприятия «Газпрома» в ХМАО получили разрешение не публиковать свои отчеты Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Президент России Владимир Путин разрешил дочерним обществам «Газпрома» в ХМАО самим решать вопрос о публикации отчетов о результатах производственной деятельности. Указ от 27 ноября 2023 года был дополнен новыми предприятиями: в список вошли три югорские «дочки» нефтегазовой компании.

«Внести в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и объем информации, подлежащей раскрытию и предоставлению, „Евротек-Югра“ (г. Урай), „Газпром трансгаз Сургут“, „Газпром трансгаз Югорск“», — говорится в указе Президента, опубликованном на портале правовой информации. Обновленный список пополнили 47 компаний со всей России: в настоящее время в перечень входит 94 российских предприятия.

Осенью 2023 года такое разрешение получили дочерние общества «Славнефти» в ХМАО: «Славнефть-Мегионнефтегаз»,«Славнефть-Мегионнефтегазгеология». Также в список вошли АО «Обьнефтегазгеология» из Мегиона, «Приобьнефть» и «РН-Западная Сибирь» из Нижневартовска.

Ранее URA.RU писало, что Путин разрешил Сбербанку совершать сделки с акциями нефтяных компаний из ХМАО. Распоряжение президента касается компаний «Унтыгейнефть» и «Юрекнефть», которые зарегистрированы в Нефтеюганске.