05 марта 2024

Какой будет погода в Свердловской области в праздничные выходные

Синоптик Шепоренко: 8—10 марта в Свердловской области будет холоднее нормы
© Служба новостей «URA.RU»
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Весенний праздник на Урале выдастся прохладным и пасмурным Фото:

Погода в праздничные выходные в Свердловской области ожидается ниже климатической нормы на 2-3 градуса. Прогнозом с URA.RU поделилась главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.

«В целом будет похолоднее, плюсовых температур не ожидается, и будет мало солнца. От оттепели мы уйдем, ближайшая ночь будет самой холодной. 8 марта местами небольшой снег, температура ночью минус 8-13, днем от ноля до минус 5. В Екатеринбурге в праздничный день ночью минус 10, днем минус 3», — сказала метеоролог.

9 марта в регионе ожидается небольшой снег. Температура ночью минус 6-11 (на севере до 16 мороза), днем — минус 1-6 (на севере до минус 11). 10 марта будет холоднее: ночью минус 10-15 (на севере до 20 мороза), днем минус 5-10.

«В целом погода будет достаточно холодная, ниже нормы на 2-3. И до конца второй декады большого тепла не предвидится», — добавила Галина Шепоренко.

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Погода в праздничные выходные в Свердловской области ожидается ниже климатической нормы на 2-3 градуса. Прогнозом с URA.RU поделилась главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко. «В целом будет похолоднее, плюсовых температур не ожидается, и будет мало солнца. От оттепели мы уйдем, ближайшая ночь будет самой холодной. 8 марта местами небольшой снег, температура ночью минус 8-13, днем от ноля до минус 5. В Екатеринбурге в праздничный день ночью минус 10, днем минус 3», — сказала метеоролог. 9 марта в регионе ожидается небольшой снег. Температура ночью минус 6-11 (на севере до 16 мороза), днем — минус 1-6 (на севере до минус 11). 10 марта будет холоднее: ночью минус 10-15 (на севере до 20 мороза), днем минус 5-10. «В целом погода будет достаточно холодная, ниже нормы на 2-3. И до конца второй декады большого тепла не предвидится», — добавила Галина Шепоренко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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