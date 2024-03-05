В отдаленных районах ЯНАО появились почтовые отделения. Фото

«Почта России» установила модульные отделения в селах Новый Порт и Ратта

06 марта 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Модульные отделения заработали в отдаленных поселках (фото из архива) Фото: Георгий Бергал © URA.RU В населенных пунктах Новый Порт и Ратта Ямало-Ненецкого автономного округа построили модульные отделения «Почты России». До конца февраля почтовое отделение появится в селе Антипаюта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе почтового оператора в ЯНАО. «Мини-офисы представляют собой небольшие помещения, где есть все необходимое для посетителей. Конструкции предусматривают комфортное обслуживание для людей с ограниченными возможностями — пандус при входе, тактильные указатели. Внутри есть компьютеры с доступом в интернет, необходимая оргтехника и кассы», — сообщили в пресс-релизе. Строительство модульных отделений реализовано благодаря соглашению между правительством ЯНАО и «Почтой России». Всего в рамках договоренностей планируется строительство девяти модульных почтовых пунктов. Ранее URA.RU сообщало о предоставлении «Почтой России» услуг МФЦ для жителей поселков ЯНАО. В почтовых отделениях ямальцы смогут получать до 30 госуслуг, а также пользоваться социально-значимыми сайтами.

В населенных пунктах Новый Порт и Ратта Ямало-Ненецкого автономного округа построили модульные отделения «Почты России». До конца февраля почтовое отделение появится в селе Антипаюта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе почтового оператора в ЯНАО. «Мини-офисы представляют собой небольшие помещения, где есть все необходимое для посетителей. Конструкции предусматривают комфортное обслуживание для людей с ограниченными возможностями — пандус при входе, тактильные указатели. Внутри есть компьютеры с доступом в интернет, необходимая оргтехника и кассы», — сообщили в пресс-релизе. Строительство модульных отделений реализовано благодаря соглашению между правительством ЯНАО и «Почтой России». Всего в рамках договоренностей планируется строительство девяти модульных почтовых пунктов. Ранее URA.RU сообщало о предоставлении «Почтой России» услуг МФЦ для жителей поселков ЯНАО. В почтовых отделениях ямальцы смогут получать до 30 госуслуг, а также пользоваться социально-значимыми сайтами.