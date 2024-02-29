29 февраля 2024

Жители поселков в ЯНАО смогут получать госуслуги на почте

В девяти поселках ЯНАО «Почта России» будет предоставлять более 30 услуг МФЦ
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание почты России. Курган, почта россии, главпочтамт курган, здание главпочтамта
В девяти поселках ЯНАО доступны услуги МФЦ в почтовых отделениях Фото:

Для жителей девяти ямальских поселков будет доступно до 30 государственных услуг в близлежащих почтовых отделениях. Об этом URA.Ru рассказали в пресс-службе «Почты России» в ЯНАО.

«Клиенты почтовых отделений поселков Нори, Вынгапуровский, Катравож, Восяхово, Питляр, Лимбяяха, Правохеттинский, Салемал и Пуровск могут получить востребованные государственные услуги таких ведомств как УМВД, Социального фонда, Социальной защиты», — говорится в сообщении ведомства. Работники почты прошли необходимое обучение, позволяющее предоставлять госуслуги в привычном для жителей графике.

В отделениях «Почты России» жители поселков смогут получить следующие услуги:

  • подтверждения учетной записи на сайте Госуслуг
  • выдача и замена паспорта гражданина РФ
  • выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
  • предоставление мер соцподдержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
  • выдача удостоверения многодетной семьи

В девяти почтовых отделениях для клиентов установили компьютеры. Это позволит жителям самостоятельно заходить в личный кабинет на Госуслугах, а также пользоваться иными социально-значимыми порталами.

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Для жителей девяти ямальских поселков будет доступно до 30 государственных услуг в близлежащих почтовых отделениях. Об этом URA.Ru рассказали в пресс-службе «Почты России» в ЯНАО. «Клиенты почтовых отделений поселков Нори, Вынгапуровский, Катравож, Восяхово, Питляр, Лимбяяха, Правохеттинский, Салемал и Пуровск могут получить востребованные государственные услуги таких ведомств как УМВД, Социального фонда, Социальной защиты», — говорится в сообщении ведомства. Работники почты прошли необходимое обучение, позволяющее предоставлять госуслуги в привычном для жителей графике. В отделениях «Почты России» жители поселков смогут получить следующие услуги: В девяти почтовых отделениях для клиентов установили компьютеры. Это позволит жителям самостоятельно заходить в личный кабинет на Госуслугах, а также пользоваться иными социально-значимыми порталами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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