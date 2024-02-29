Жители поселков в ЯНАО смогут получать госуслуги на почте

Для жителей девяти ямальских поселков будет доступно до 30 государственных услуг в близлежащих почтовых отделениях. Об этом URA.Ru рассказали в пресс-службе «Почты России» в ЯНАО.
«Клиенты почтовых отделений поселков Нори, Вынгапуровский, Катравож, Восяхово, Питляр, Лимбяяха, Правохеттинский, Салемал и Пуровск могут получить востребованные государственные услуги таких ведомств как УМВД, Социального фонда, Социальной защиты», — говорится в сообщении ведомства. Работники почты прошли необходимое обучение, позволяющее предоставлять госуслуги в привычном для жителей графике.
В отделениях «Почты России» жители поселков смогут получить следующие услуги:
- подтверждения учетной записи на сайте Госуслуг
- выдача и замена паспорта гражданина РФ
- выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
- предоставление мер соцподдержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
- выдача удостоверения многодетной семьи
В девяти почтовых отделениях для клиентов установили компьютеры. Это позволит жителям самостоятельно заходить в личный кабинет на Госуслугах, а также пользоваться иными социально-значимыми порталами.
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