05 марта 2024

Спикер гордумы Кургана раскрыл оценки кандидатов на пост мэра. Видео

Больше всего баллов среди кандидатов на пост мэра Кургана получила врио Аргышева
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, должность, кресло, назначение
На пост главы Кургана претендуют три человека Фото:
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В Кургане больше всего баллов на конкурсе по отбору кандидатов на пост главы города набрала Анастасия Аргышева. Об этом на заседании гордумы рассказал председатель думы Игорь Прозоров, передает корреспондент URA.RU.

«В думу поступило решение конкурсной комиссии по представлению на должность главы Кургана Антропова Олега (96 баллов, 57%), Аргышеву Анастасию (113 баллов, 67%) и Жуковского Дмитрия (97 баллов, 58%). Установлено, что не все кандидаты на должность главы города выполнили требование законодательства в части предоставления документов, необходимых для назначения главы города Кургана», — сообщил Прозоров.

Выборы главы состоятся позже, их дата будет известна после того, как некоторые кандидаты предоставят необходимые документы. В выборах участвуют три кандидата: врио главы Анастасия Аргышева, директор Центра социального обслуживания № 1 Олег Антропов и исполнительный секретарь Курганского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуковский.

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В Кургане больше всего баллов на конкурсе по отбору кандидатов на пост главы города набрала Анастасия Аргышева. Об этом на заседании гордумы рассказал председатель думы Игорь Прозоров, передает корреспондент URA.RU. «В думу поступило решение конкурсной комиссии по представлению на должность главы Кургана Антропова Олега (96 баллов, 57%), Аргышеву Анастасию (113 баллов, 67%) и Жуковского Дмитрия (97 баллов, 58%). Установлено, что не все кандидаты на должность главы города выполнили требование законодательства в части предоставления документов, необходимых для назначения главы города Кургана», — сообщил Прозоров. Выборы главы состоятся позже, их дата будет известна после того, как некоторые кандидаты предоставят необходимые документы. В выборах участвуют три кандидата: врио главы Анастасия Аргышева, директор Центра социального обслуживания № 1 Олег Антропов и исполнительный секретарь Курганского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуковский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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