В Кургане больше всего баллов на конкурсе по отбору кандидатов на пост главы города набрала Анастасия Аргышева. Об этом на заседании гордумы рассказал председатель думы Игорь Прозоров, передает корреспондент URA.RU.
«В думу поступило решение конкурсной комиссии по представлению на должность главы Кургана Антропова Олега (96 баллов, 57%), Аргышеву Анастасию (113 баллов, 67%) и Жуковского Дмитрия (97 баллов, 58%). Установлено, что не все кандидаты на должность главы города выполнили требование законодательства в части предоставления документов, необходимых для назначения главы города Кургана», — сообщил Прозоров.
Выборы главы состоятся позже, их дата будет известна после того, как некоторые кандидаты предоставят необходимые документы. В выборах участвуют три кандидата: врио главы Анастасия Аргышева, директор Центра социального обслуживания № 1 Олег Антропов и исполнительный секретарь Курганского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуковский.
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