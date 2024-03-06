SHOT: Леруа Мерлен сменит логотип и название в России

Леруа Мерлен в России к концу года может сменить название на MONLID
Леруа Мерлен в России сменит логотип и название. К концу 2024 года сеть может сменить название на MONLID.
«Публикуем предполагаемый новый логотип „Леруа Мерлен“ в России — возможно, к концу 2024-го сеть станет называться MONLID», — сообщается в telegram-канале SHOT.
Ранее «Леруа Мерлен» сменил название юрлица с «Леруа Мерлен Восток» на «Ле Монлид». Смена названия состоялась в рамках передачи управления локальному менеджменту. Намерение менять бренд компания не озвучила, пишет РИА Новости.
Новый предполагаемый логотип Леруа Мерлен
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