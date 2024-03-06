SHOT: Леруа Мерлен сменит логотип и название в России

Леруа Мерлен к концу 2024 года будет называться MONLID
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Магазин Леруа мерлен. Пермь, леруа мерлен, хозяйственный магазин
Леруа Мерлен в России к концу года может сменить название на MONLID Фото:

Леруа Мерлен в России сменит логотип и название. К концу 2024 года сеть может сменить название на MONLID.

«Публикуем предполагаемый новый логотип „Леруа Мерлен“ в России — возможно, к концу 2024-го сеть станет называться MONLID», — сообщается в telegram-канале SHOT.

Ранее «Леруа Мерлен» сменил название юрлица с «Леруа Мерлен Восток» на «Ле Монлид». Смена названия состоялась в рамках передачи управления локальному менеджменту. Намерение менять бренд компания не озвучила, пишет РИА Новости.

Новый предполагаемый логотип Леруа Мерлен
Новый предполагаемый логотип Леруа Мерлен

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Леруа Мерлен в России сменит логотип и название. К концу 2024 года сеть может сменить название на MONLID. «Публикуем предполагаемый новый логотип „Леруа Мерлен“ в России — возможно, к концу 2024-го сеть станет называться MONLID», — сообщается в telegram-канале SHOT. Ранее «Леруа Мерлен» сменил название юрлица с «Леруа Мерлен Восток» на «Ле Монлид». Смена названия состоялась в рамках передачи управления локальному менеджменту. Намерение менять бренд компания не озвучила, пишет РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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