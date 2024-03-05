05 марта 2024

В Тюменской области расселили 66-летний аварийный дом

После вмешательства Генпрокуратуры в Тюменской области расселили аварийный дом
© Служба новостей «URA.RU»
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Первые участки реновации. Екатеринбург, барак, аварийный дом, ветхое жилье, реновация
Дом не признавали аварийным, пока в ситуацию не вмешалась прокуратура Фото:

После прокурорского вмешательства в селе Леваши Тюменской области расселили аварийный дом, износ которого составлял 96%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Из бюджета области выделили субсидию, чтобы жильцы с детьми смогли как можно раньше переехать в новое жилье, ситуацию контролировало управление Генпрокуратуры по УрФО.

«В результате прокурорского реагирования в Тюменской области расселен аварийный дом в селе Леваши: зданию 66 лет, а его износ составлял 96%. Контроль осуществляло управление Генпрокуратуры РФ по УрФО. После обращения одной из жительниц дом обследовали и признали аварийным, со сроком сноса до 2028 года. После информирования о ситуации губернатора региона принято решение о сокращении сроков расселения», — рассказали в ведомстве.

В доме проживали три семьи, в том числе — многодетная. Чтобы обеспечить людей жильем из бюджета Тюменской области выделили субсидию, в настоящее время все жители переехали. При этом в прокуратуре отметили, что до вмешательства ведомства органы местного самоуправления не обследовали здание на предмет аварийности.

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После прокурорского вмешательства в селе Леваши Тюменской области расселили аварийный дом, износ которого составлял 96%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Из бюджета области выделили субсидию, чтобы жильцы с детьми смогли как можно раньше переехать в новое жилье, ситуацию контролировало управление Генпрокуратуры по УрФО. «В результате прокурорского реагирования в Тюменской области расселен аварийный дом в селе Леваши: зданию 66 лет, а его износ составлял 96%. Контроль осуществляло управление Генпрокуратуры РФ по УрФО. После обращения одной из жительниц дом обследовали и признали аварийным, со сроком сноса до 2028 года. После информирования о ситуации губернатора региона принято решение о сокращении сроков расселения», — рассказали в ведомстве. В доме проживали три семьи, в том числе — многодетная. Чтобы обеспечить людей жильем из бюджета Тюменской области выделили субсидию, в настоящее время все жители переехали. При этом в прокуратуре отметили, что до вмешательства ведомства органы местного самоуправления не обследовали здание на предмет аварийности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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