Совфед одобрил закон о повышенной пенсии для прабабушек и прадедушек

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий увеличение фиксированной выплаты к пенсиям для прадедушек и прабабушек, которые содержат нетрудоспособных правнуков. Решение было принято на пленарном заседании.
Закон действует на прадедушек и прабабушек, которые выступают опекунами правнуков, не достигших 18 лет, а также тех, кто завершил обучение по основным образовательным программам до 1 сентября года. Также закон распространяется на тех, кто заботится о студентах очной формы обучения до 23 лет или детях, получивших инвалидность до 18 лет. При этом подтверждение факта иждивения не требуется в случае смерти родителей детей. Решение приняли на пленарном заседании, трансляция идет
Ранее Совет Федерации принял закон, запрещающий рекламу на ресурсах иностранных агентов и рекламу данных ресурсов. Новые изменения были внесены в закон «О средствах массовой информации».
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