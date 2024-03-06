Совфед одобрил закон о повышенной пенсии для прабабушек и прадедушек

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Виды, здания, министерства. Москва, совет федерации, совфед
Решение было принято на пленарном заседании Совфеда Фото:

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий увеличение фиксированной выплаты к пенсиям для прадедушек и прабабушек, которые содержат нетрудоспособных правнуков. Решение было принято на пленарном заседании.

Закон действует на прадедушек и прабабушек, которые выступают опекунами правнуков, не достигших 18 лет, а также тех, кто завершил обучение по основным образовательным программам до 1 сентября года. Также закон распространяется на тех, кто заботится о студентах очной формы обучения до 23 лет или детях, получивших инвалидность до 18 лет. При этом подтверждение факта иждивения не требуется в случае смерти родителей детей. Решение приняли на пленарном заседании, трансляция идет на официальном сайте Совфеда.

Ранее Совет Федерации принял закон, запрещающий рекламу на ресурсах иностранных агентов и рекламу данных ресурсов. Новые изменения были внесены в закон «О средствах массовой информации».

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Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий увеличение фиксированной выплаты к пенсиям для прадедушек и прабабушек, которые содержат нетрудоспособных правнуков. Решение было принято на пленарном заседании. Закон действует на прадедушек и прабабушек, которые выступают опекунами правнуков, не достигших 18 лет, а также тех, кто завершил обучение по основным образовательным программам до 1 сентября года. Также закон распространяется на тех, кто заботится о студентах очной формы обучения до 23 лет или детях, получивших инвалидность до 18 лет. При этом подтверждение факта иждивения не требуется в случае смерти родителей детей. Решение приняли на пленарном заседании, трансляция идет на официальном сайте Совфеда. Ранее Совет Федерации принял закон, запрещающий рекламу на ресурсах иностранных агентов и рекламу данных ресурсов. Новые изменения были внесены в закон «О средствах массовой информации».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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