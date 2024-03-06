Совфед одобрил закон о повышенной пенсии для прабабушек и прадедушек

06 марта 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Решение было принято на пленарном заседании Совфеда Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий увеличение фиксированной выплаты к пенсиям для прадедушек и прабабушек, которые содержат нетрудоспособных правнуков. Решение было принято на пленарном заседании. Закон действует на прадедушек и прабабушек, которые выступают опекунами правнуков, не достигших 18 лет, а также тех, кто завершил обучение по основным образовательным программам до 1 сентября года. Также закон распространяется на тех, кто заботится о студентах очной формы обучения до 23 лет или детях, получивших инвалидность до 18 лет. При этом подтверждение факта иждивения не требуется в случае смерти родителей детей. Решение приняли на пленарном заседании, трансляция идет на официальном сайте Совфеда. Ранее Совет Федерации принял закон, запрещающий рекламу на ресурсах иностранных агентов и рекламу данных ресурсов. Новые изменения были внесены в закон «О средствах массовой информации».

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий увеличение фиксированной выплаты к пенсиям для прадедушек и прабабушек, которые содержат нетрудоспособных правнуков. Решение было принято на пленарном заседании. Закон действует на прадедушек и прабабушек, которые выступают опекунами правнуков, не достигших 18 лет, а также тех, кто завершил обучение по основным образовательным программам до 1 сентября года. Также закон распространяется на тех, кто заботится о студентах очной формы обучения до 23 лет или детях, получивших инвалидность до 18 лет. При этом подтверждение факта иждивения не требуется в случае смерти родителей детей. Решение приняли на пленарном заседании, трансляция идет на официальном сайте Совфеда. Ранее Совет Федерации принял закон, запрещающий рекламу на ресурсах иностранных агентов и рекламу данных ресурсов. Новые изменения были внесены в закон «О средствах массовой информации».