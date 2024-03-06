Совфед одобрил закон о запрете рекламы у иноагентов

06 марта 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

В Совфеде проголосовали за законопроект Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совет Федерации принял закон, запрещающий рекламу на ресурсах иностранных агентов и рекламу данных ресурсов. До этого инициативу поддержали 395 депутатов Госдумы, в том числе председатель Вячеслав Володин. В соответствии с новыми изменениями, закон «О средствах массовой информации» теперь включает запрет на рекламу информационных ресурсов, признанных иноагентами, как в традиционных СМИ, так и в интернет-публикациях. При нарушении новых правил ответственность ляжет на рекламодателей и распространителей. Ранее Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, который касается запрета рекламы на ресурсах иноагентов. Закон был принят единогласно.

Совет Федерации принял закон, запрещающий рекламу на ресурсах иностранных агентов и рекламу данных ресурсов. До этого инициативу поддержали 395 депутатов Госдумы, в том числе председатель Вячеслав Володин. В соответствии с новыми изменениями, закон «О средствах массовой информации» теперь включает запрет на рекламу информационных ресурсов, признанных иноагентами, как в традиционных СМИ, так и в интернет-публикациях. При нарушении новых правил ответственность ляжет на рекламодателей и распространителей. Ранее Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, который касается запрета рекламы на ресурсах иноагентов. Закон был принят единогласно.