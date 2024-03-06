Совфед одобрил закон о запрете рекламы у иноагентов

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Заседание президиума Совета по Арктике и Антарктике и госкомиссии по вопросам развития Арктики. Москва, совет федерации, заседание, совфед
В Совфеде проголосовали за законопроект Фото:

Совет Федерации принял закон, запрещающий рекламу на ресурсах иностранных агентов и рекламу данных ресурсов. До этого инициативу поддержали 395 депутатов Госдумы, в том числе председатель Вячеслав Володин.

В соответствии с новыми изменениями, закон «О средствах массовой информации» теперь включает запрет на рекламу информационных ресурсов, признанных иноагентами, как в традиционных СМИ, так и в интернет-публикациях. При нарушении новых правил ответственность ляжет на рекламодателей и распространителей.

Ранее Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, который касается запрета рекламы на ресурсах иноагентов. Закон был принят единогласно.

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Совет Федерации принял закон, запрещающий рекламу на ресурсах иностранных агентов и рекламу данных ресурсов. До этого инициативу поддержали 395 депутатов Госдумы, в том числе председатель Вячеслав Володин. В соответствии с новыми изменениями, закон «О средствах массовой информации» теперь включает запрет на рекламу информационных ресурсов, признанных иноагентами, как в традиционных СМИ, так и в интернет-публикациях. При нарушении новых правил ответственность ляжет на рекламодателей и распространителей. Ранее Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, который касается запрета рекламы на ресурсах иноагентов. Закон был принят единогласно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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