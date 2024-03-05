05 марта 2024

В ХМАО женщины просят зарплату на 30% меньше, чем мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплатные ожидания югорчанок на 30% меньше, чем у мужчин, претендующих на те же вакансии Фото:

При выборе работы жительницы Ханты-Мансийского автономного округа соглашаются на зарплату, которая на 30% меньше, чем у мужчин. Ожидаемый ежемесячный доход югорчанок в среднем составляет около 50 тысяч рублей, сообщили журналисту URA.RU в рекрутинговом агентстве HeadHunter.

«Женщины по-прежнему склонны к занижению своих зарплатных ожиданий. В 2023 году они просили зарплату на 25 тысяч рублей меньше, чем мужчины — медиана зарплатных ожиданий у женщин в ХМАО 50 тысяч рублей против 75 тысяч у мужчин», — пояснили аналитики.

При этом работодатели из Югры приглашают женщин на работу на 23% чаще, чем мужчин. Профобласти, преимущественно занятые представительницами прекрасного пола — управление персоналом, финансы, наука, образование, медицина, фармацевтика, розничная торговля и искусство. Также за прошедший год женщины все чаще откликались на вакансии в сферах инвестиций, сельского хозяйства, добычи сырья и IT. Однако, как правило, эти области в большей степени востребованы среди мужчин-соискателей.

Ранее URA.RU писало о том, что работодатели ХМАО начали увеличивать зарплату на вакантные ставки. Так средняя предлагаемая зарплата в Югре за месяц выросла на 9 процентов и составила 69 300 рублей.

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При выборе работы жительницы Ханты-Мансийского автономного округа соглашаются на зарплату, которая на 30% меньше, чем у мужчин. Ожидаемый ежемесячный доход югорчанок в среднем составляет около 50 тысяч рублей, сообщили журналисту URA.RU в рекрутинговом агентстве HeadHunter. «Женщины по-прежнему склонны к занижению своих зарплатных ожиданий. В 2023 году они просили зарплату на 25 тысяч рублей меньше, чем мужчины — медиана зарплатных ожиданий у женщин в ХМАО 50 тысяч рублей против 75 тысяч у мужчин», — пояснили аналитики. При этом работодатели из Югры приглашают женщин на работу на 23% чаще, чем мужчин. Профобласти, преимущественно занятые представительницами прекрасного пола — управление персоналом, финансы, наука, образование, медицина, фармацевтика, розничная торговля и искусство. Также за прошедший год женщины все чаще откликались на вакансии в сферах инвестиций, сельского хозяйства, добычи сырья и IT. Однако, как правило, эти области в большей степени востребованы среди мужчин-соискателей. Ранее URA.RU писало о том, что работодатели ХМАО начали увеличивать зарплату на вакантные ставки. Так средняя предлагаемая зарплата в Югре за месяц выросла на 9 процентов и составила 69 300 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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