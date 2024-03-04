Работодатели ХМАО повысили зарплаты на вакантные ставки

05 марта 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Большой спрос на менеджеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Работодатели ХМАО начали увеличивать зарплату для соискателей. Как сообщили URA.RU в рекрутинговом агентстве HeadHunter, средняя предлагаемая зарплата в Югре за месяц выросла на 9 процентов. «Средняя предлагаемая зарплата в Югре в прошедшем месяце составила 69 300 рублей, увеличившись на 9% относительно января. Наибольший прирост по оплате труда отметился у высшего и среднего менеджмента (+17%, 118 660 р.), юристов (+15%, 62 630 р.), строителей и представителей сферы „Стратегия, инвестиции, консалтинг“ (+12%, 113 850 р. и 104 650 р., соответственно)», — сообщили в агентстве. Между тем в агентстве добавили, что в феврале проще всего было трудоустроиться соискателям в сфере автобизнеса, где на одну вакансию приходилось 1,5 резюме. «В пятерку профобластей с низкой конкуренцией по итогам февраля вошли: „Розничная торговля“ (1,6), „Продажи, обслуживание клиентов“ (2,3), „Рабочий персонал“ и „Строительство“ (по 3 резюме на вакансию)», — добавили в агентстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО назвали вакансии, на которые чаще всего ищут работников. Самый большой спрос на сотрудников в ХМАО наблюдается среди рабочих вакансий и сферы продаж.

Работодатели ХМАО начали увеличивать зарплату для соискателей. Как сообщили URA.RU в рекрутинговом агентстве HeadHunter, средняя предлагаемая зарплата в Югре за месяц выросла на 9 процентов. «Средняя предлагаемая зарплата в Югре в прошедшем месяце составила 69 300 рублей, увеличившись на 9% относительно января. Наибольший прирост по оплате труда отметился у высшего и среднего менеджмента (+17%, 118 660 р.), юристов (+15%, 62 630 р.), строителей и представителей сферы „Стратегия, инвестиции, консалтинг“ (+12%, 113 850 р. и 104 650 р., соответственно)», — сообщили в агентстве. Между тем в агентстве добавили, что в феврале проще всего было трудоустроиться соискателям в сфере автобизнеса, где на одну вакансию приходилось 1,5 резюме. «В пятерку профобластей с низкой конкуренцией по итогам февраля вошли: „Розничная торговля“ (1,6), „Продажи, обслуживание клиентов“ (2,3), „Рабочий персонал“ и „Строительство“ (по 3 резюме на вакансию)», — добавили в агентстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО назвали вакансии, на которые чаще всего ищут работников. Самый большой спрос на сотрудников в ХМАО наблюдается среди рабочих вакансий и сферы продаж.