ХК «Зауралье» разгромил «Звезду» и вышел в четвертьфинал Кубка Петрова

ХК «Зауралье» выиграл «Звезду» в решающем матче Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана разгромил московскую «Звезду» со счетом 5:0 и вышел в ¼ финала Кубка Петрова. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«ХК „Зауралье“ разгромил „Звезду“ со счетом 5:0. Курганцы выходят в ¼ финала Кубка Петрова», — передает корреспондент. У курганской команды отличились Сергей Голоднюк, Дмитрий Бойчук, Артур Болтанов, Иван Ширяев и Даниил Ердаков.

Также выход в ¼ финала себе уже обеспечили шесть команд. Среди них красноярский «Сокол», тюменский «Рубин», тульский «АКМ», воскресенский «Химик», ханты-мансийская «Югра» и альметьевский «Нефтяник».