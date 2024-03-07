ХК «Зауралье» разгромил «Звезду» и вышел в четвертьфинал Кубка Петрова

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Хоккей. Курган, клюшка, зауралье, хоккейная клюшка
ХК «Зауралье» выиграл «Звезду» в решающем матче Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана разгромил московскую «Звезду» со счетом 5:0 и вышел в ¼ финала Кубка Петрова. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«ХК „Зауралье“ разгромил „Звезду“ со счетом 5:0. Курганцы выходят в ¼ финала Кубка Петрова», — передает корреспондент. У курганской команды отличились Сергей Голоднюк, Дмитрий Бойчук, Артур Болтанов, Иван Ширяев и Даниил Ердаков.

Также выход в ¼ финала себе уже обеспечили шесть команд. Среди них красноярский «Сокол», тюменский «Рубин», тульский «АКМ», воскресенский «Химик», ханты-мансийская «Югра» и альметьевский «Нефтяник».

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Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана разгромил московскую «Звезду» со счетом 5:0 и вышел в ¼ финала Кубка Петрова. Об этом передает корреспондент URA.RU. «ХК „Зауралье“ разгромил „Звезду“ со счетом 5:0. Курганцы выходят в ¼ финала Кубка Петрова», — передает корреспондент. У курганской команды отличились Сергей Голоднюк, Дмитрий Бойчук, Артур Болтанов, Иван Ширяев и Даниил Ердаков. Также выход в ¼ финала себе уже обеспечили шесть команд. Среди них красноярский «Сокол», тюменский «Рубин», тульский «АКМ», воскресенский «Химик», ханты-мансийская «Югра» и альметьевский «Нефтяник».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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