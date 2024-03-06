Песков: в России армян живет больше, чем в Армении

06 марта 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что в России ценят отношения с армянами Фото: Владимир Андреев © URA.RU На территории России живет больше армян, чем в Армении. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время лекции в рамках просветительского марафона «Знание. Первые». «А вы знаете, что в России армян живет больше, чем в Армении? И они россияне, и им здесь хорошо. И мы их любим, и они нас любят», — сказал Дмитрий Песков. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24». Представитель Кремля подчеркнул, что россияне и армяне жили так на протяжении веков. «И поэтому мы также высоко ценим наш высокий характер отношений с Арменией», — заключил пресс-атташе. На данный момент в РФ проживают около 1,7 миллиона армян, следует из данных аналитиков. При этом в самой Армении проживают порядка трех миллионов армян.

На территории России живет больше армян, чем в Армении. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время лекции в рамках просветительского марафона «Знание. Первые». «А вы знаете, что в России армян живет больше, чем в Армении? И они россияне, и им здесь хорошо. И мы их любим, и они нас любят», — сказал Дмитрий Песков. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24». Представитель Кремля подчеркнул, что россияне и армяне жили так на протяжении веков. «И поэтому мы также высоко ценим наш высокий характер отношений с Арменией», — заключил пресс-атташе. На данный момент в РФ проживают около 1,7 миллиона армян, следует из данных аналитиков. При этом в самой Армении проживают порядка трех миллионов армян.