Застройщик в ЯНАО дважды судился с властями, чтобы сдать жилой дом

06 марта 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

Арбитражный суд не нашел нарушений и вынес решение в пользу застройщика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Застройщик ООО «Федерация кровли» вынужден был дважды подавать в суд, чтобы ввести в эксплуатацию 8-этажный дом в поселке Харсаим Приуральского района ЯНАО. Муниципалитет не признавал за девелопером права собственности на объект, ссылаясь на нарушение норм Градостроительного кодекса. Арбитражный суд не нашел нарушений и оба раза разрешал гражданский спор в пользу истца. «<…> спорный объект построен с соблюдением градостроительных и строительных норм и правил, сохранение возведенного объекта не нарушает права и охраняемые законом интересы ответчика и других лиц, не создает угрозу жизни и здоровью граждан, что подтверждается Заключениями, представленными в материалы дела», — сообщается в решении, опубликованном на сайте суда. В ноябре 2020 года ООО «Федерация кровли» выкупило объект незавершенного строительства в поселке Харсаим у компании «Альянс», но получило отказ местных властей на аренду участка для продолжения строительства. Арбитражный обязал местные власти заключить договор. После возведения 8-этажного дома компания снова столкнулась с противодействием со стороны муниципалитета. Администрация не признавала за девелопером права собственности на объект, ссылаясь на нарушения норм Градостроительного кодекса. Между тем, в суде ответчик не стал настаивать на свих требованиях, оставив разрешение спора на усмотрение суда. Арбитражный суд удовлетворил требования истца: «Признать за обществом с ограниченной ответственностью «Федерация кровли» право собственности на объект: «8-квартирный жилой дом по ул. Полярная в п. Харсаим Приуральского района, ЯНАО». Ранее URA.RU сообщало, что ООО «Донгеофизика», которое занимается в ЯНАО геологоразведочными работами, проиграло в суде спор о сгоревшей столовой в вагон-городке. Пострадавший по вине арендатора объект располагался на Юрхаровском месторождении, осваиваемым предприятием НОВАТЭК. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Застройщик ООО «Федерация кровли» вынужден был дважды подавать в суд, чтобы ввести в эксплуатацию 8-этажный дом в поселке Харсаим Приуральского района ЯНАО. Муниципалитет не признавал за девелопером права собственности на объект, ссылаясь на нарушение норм Градостроительного кодекса. Арбитражный суд не нашел нарушений и оба раза разрешал гражданский спор в пользу истца. «<…> спорный объект построен с соблюдением градостроительных и строительных норм и правил, сохранение возведенного объекта не нарушает права и охраняемые законом интересы ответчика и других лиц, не создает угрозу жизни и здоровью граждан, что подтверждается Заключениями, представленными в материалы дела», — сообщается в решении, опубликованном на сайте суда. В ноябре 2020 года ООО «Федерация кровли» выкупило объект незавершенного строительства в поселке Харсаим у компании «Альянс», но получило отказ местных властей на аренду участка для продолжения строительства. Арбитражный обязал местные власти заключить договор. После возведения 8-этажного дома компания снова столкнулась с противодействием со стороны муниципалитета. Администрация не признавала за девелопером права собственности на объект, ссылаясь на нарушения норм Градостроительного кодекса. Между тем, в суде ответчик не стал настаивать на свих требованиях, оставив разрешение спора на усмотрение суда. Арбитражный суд удовлетворил требования истца: «Признать за обществом с ограниченной ответственностью «Федерация кровли» право собственности на объект: «8-квартирный жилой дом по ул. Полярная в п. Харсаим Приуральского района, ЯНАО». Ранее URA.RU сообщало, что ООО «Донгеофизика», которое занимается в ЯНАО геологоразведочными работами, проиграло в суде спор о сгоревшей столовой в вагон-городке. Пострадавший по вине арендатора объект располагался на Юрхаровском месторождении, осваиваемым предприятием НОВАТЭК.