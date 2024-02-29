Геодезисты заплатят за пожар на Юрхаровском месторождении в ЯНАО

01 марта 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

Причиной возгорания стало замыкание электропроводки по вине арендатора. Фото: Денис Моргунов © URA.RU ООО «Донгеофизика», которое занимается в ЯНАО геологоразведочными работами, проиграло в суде спор о сгоревшей столовой в вагон-городке. Пострадавший по вине арендатора объект располагался на Юрхаровском месторождении, осваиваемым предприятием НОВАТЭК. После проведения экспертизы истец ООО «Уренгойпромснаб» снизил сумму исковых требований с 26,9 млн рублей до 5,4 млн рублей, следует из данных банка судебных решений. «Взыскать с ООО „Донгеофизика“ <…> в пользу ООО „Уренгойпромснаб“ <…> 5 426 000 ущерба, причиненного пожаром, 50 130 рублей расходов по уплате государственной пошлины», — говорится в тексте решения Арбитражного суда округа. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что сотрудники «Донгеофизики» проживали в вагон-городке, расположенном на Юрхаровском нефтегазоконденсатном месторождении. В аренде у них находились несколько объектов, в том числе столовая. В апреле 2022 года в помещении произошел пожар. Как выяснили эксперты, причиной возгорания стало замыкание электропроводки по вине арендатора. Истец настаивал на выплате почти 27 млн рублей ущерба, но после экспертизы согласился снизить размер убытков до пяти млн рублей. Арбитражный суд удовлетворил иск. Юрхаровское нефтегазоконденсатное месторождение осваивает НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ. Оно расположено за Полярным кругом, в юго-восточной части Тазовского полуострова в ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что «Ямальская транспортная компания» требует взыскать с ООО «Новоуренгойская буровая компания» 13 млн 823 тысячи рублей. Исковые требования представителей транспортного предприятия связаны с взысканием долгов за перевозку грузов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ООО «Донгеофизика», которое занимается в ЯНАО геологоразведочными работами, проиграло в суде спор о сгоревшей столовой в вагон-городке. Пострадавший по вине арендатора объект располагался на Юрхаровском месторождении, осваиваемым предприятием НОВАТЭК. После проведения экспертизы истец ООО «Уренгойпромснаб» снизил сумму исковых требований с 26,9 млн рублей до 5,4 млн рублей, следует из данных банка судебных решений. «Взыскать с ООО „Донгеофизика“ <…> в пользу ООО „Уренгойпромснаб“ <…> 5 426 000 ущерба, причиненного пожаром, 50 130 рублей расходов по уплате государственной пошлины», — говорится в тексте решения Арбитражного суда округа. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что сотрудники «Донгеофизики» проживали в вагон-городке, расположенном на Юрхаровском нефтегазоконденсатном месторождении. В аренде у них находились несколько объектов, в том числе столовая. В апреле 2022 года в помещении произошел пожар. Как выяснили эксперты, причиной возгорания стало замыкание электропроводки по вине арендатора. Истец настаивал на выплате почти 27 млн рублей ущерба, но после экспертизы согласился снизить размер убытков до пяти млн рублей. Арбитражный суд удовлетворил иск. Юрхаровское нефтегазоконденсатное месторождение осваивает НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ. Оно расположено за Полярным кругом, в юго-восточной части Тазовского полуострова в ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что «Ямальская транспортная компания» требует взыскать с ООО «Новоуренгойская буровая компания» 13 млн 823 тысячи рублей. Исковые требования представителей транспортного предприятия связаны с взысканием долгов за перевозку грузов.