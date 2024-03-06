Почему Россия стремится стать лидером в экспорте IT-решений

России, чтобы стать лидером в IT, нужно экспортировать свои решения
© Служба новостей «URA.RU»
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Валентин Макаров, интервью президента Ассоциации "Руссофт". 20 февраля 2024. Москва, макаров валентин
Почему страны так стремятся экспортировать свои IT-решения, рассказал Валентин Макаров Фото:

Чтобы сделать лучший в мире продукт — необходимо выходить на глобальные рынки. Технологии не могут развиваться, если их разработчики работают только на внутреннего потребителя. Об этом в эксклюзивном интервью URA.RU рассказал президент ассоциации «РУССОФТ» Валентин Макаров.

«Экспорт технологий дает дополнительное финансирование на развитие, позволяет не замыкаться во внутренних процессах, получать обратную связь и на себе ощущать потребности мировых рынков», — подчеркнул Валентин Макаров важность экспорта российских IT-решений, о необходимости которого часто говорят в правительстве РФ.

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Поскольку российский рынок не очень большой, рассказал глава «РУССОФТ», разработчики не могут сделать лучший в мире продукт, поэтому им необходимо выходить на глобальные рынки. Нельзя замыкаться в своем технологическом процессе. Концентрироваться на продуктах, чтобы они работали здесь и сейчас, означает отставать от лидеров, обладающих большими производственными ресурсами.

Признанный эксперт IT-отрасли отметил, что быть лидером без поддержки на самом высоком государственном уровне, как у иностранных конкурентов — невозможно. «Конечно же, нужно включить экспорт компьютерных услуг в число приоритетов, выделить деньги на то, чтобы поддерживать их, понимать, что экспортные деньги нужны для развития. Помогают в этом маркетинг, развитие больших цифровых платформ и льготные условия кредитования», — заключил Валентин Макаров.

Ранее URA.RU сообщали, что России необходимо стать лидером в самом начале нового мирового технического уклада. В таком случае, страна сможет удерживать лидирующие позиции еще несколько десятилетий, рассказал глава «РУССОФТ» Валентин Макаров.

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Чтобы сделать лучший в мире продукт — необходимо выходить на глобальные рынки. Технологии не могут развиваться, если их разработчики работают только на внутреннего потребителя. Об этом в эксклюзивном интервью URA.RU рассказал президент ассоциации «РУССОФТ» Валентин Макаров. «Экспорт технологий дает дополнительное финансирование на развитие, позволяет не замыкаться во внутренних процессах, получать обратную связь и на себе ощущать потребности мировых рынков», — подчеркнул Валентин Макаров важность экспорта российских IT-решений, о необходимости которого часто говорят в правительстве РФ. Поскольку российский рынок не очень большой, рассказал глава «РУССОФТ», разработчики не могут сделать лучший в мире продукт, поэтому им необходимо выходить на глобальные рынки. Нельзя замыкаться в своем технологическом процессе. Концентрироваться на продуктах, чтобы они работали здесь и сейчас, означает отставать от лидеров, обладающих большими производственными ресурсами. Признанный эксперт IT-отрасли отметил, что быть лидером без поддержки на самом высоком государственном уровне, как у иностранных конкурентов — невозможно. «Конечно же, нужно включить экспорт компьютерных услуг в число приоритетов, выделить деньги на то, чтобы поддерживать их, понимать, что экспортные деньги нужны для развития. Помогают в этом маркетинг, развитие больших цифровых платформ и льготные условия кредитования», — заключил Валентин Макаров. Ранее URA.RU сообщали, что России необходимо стать лидером в самом начале нового мирового технического уклада. В таком случае, страна сможет удерживать лидирующие позиции еще несколько десятилетий, рассказал глава «РУССОФТ» Валентин Макаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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