Почему Россия стремится стать лидером в экспорте IT-решений

России, чтобы стать лидером в IT, нужно экспортировать свои решения

06 марта 2024 в 19:37 Размер текста - 17 +

Почему страны так стремятся экспортировать свои IT-решения, рассказал Валентин Макаров Фото: Роман Наумов © URA.RU Чтобы сделать лучший в мире продукт — необходимо выходить на глобальные рынки. Технологии не могут развиваться, если их разработчики работают только на внутреннего потребителя. Об этом в эксклюзивном интервью URA.RU рассказал президент ассоциации «РУССОФТ» Валентин Макаров. «Экспорт технологий дает дополнительное финансирование на развитие, позволяет не замыкаться во внутренних процессах, получать обратную связь и на себе ощущать потребности мировых рынков», — подчеркнул Валентин Макаров важность экспорта российских IT-решений, о необходимости которого часто говорят в правительстве РФ. Новость по теме Россия вышла на новый уровень применения искусственного интеллекта Поскольку российский рынок не очень большой, рассказал глава «РУССОФТ», разработчики не могут сделать лучший в мире продукт, поэтому им необходимо выходить на глобальные рынки. Нельзя замыкаться в своем технологическом процессе. Концентрироваться на продуктах, чтобы они работали здесь и сейчас, означает отставать от лидеров, обладающих большими производственными ресурсами. Признанный эксперт IT-отрасли отметил, что быть лидером без поддержки на самом высоком государственном уровне, как у иностранных конкурентов — невозможно. «Конечно же, нужно включить экспорт компьютерных услуг в число приоритетов, выделить деньги на то, чтобы поддерживать их, понимать, что экспортные деньги нужны для развития. Помогают в этом маркетинг, развитие больших цифровых платформ и льготные условия кредитования», — заключил Валентин Макаров. Ранее URA.RU сообщали, что России необходимо стать лидером в самом начале нового мирового технического уклада. В таком случае, страна сможет удерживать лидирующие позиции еще несколько десятилетий, рассказал глава «РУССОФТ» Валентин Макаров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы сделать лучший в мире продукт — необходимо выходить на глобальные рынки. Технологии не могут развиваться, если их разработчики работают только на внутреннего потребителя. Об этом в эксклюзивном интервью URA.RU рассказал президент ассоциации «РУССОФТ» Валентин Макаров. «Экспорт технологий дает дополнительное финансирование на развитие, позволяет не замыкаться во внутренних процессах, получать обратную связь и на себе ощущать потребности мировых рынков», — подчеркнул Валентин Макаров важность экспорта российских IT-решений, о необходимости которого часто говорят в правительстве РФ. Поскольку российский рынок не очень большой, рассказал глава «РУССОФТ», разработчики не могут сделать лучший в мире продукт, поэтому им необходимо выходить на глобальные рынки. Нельзя замыкаться в своем технологическом процессе. Концентрироваться на продуктах, чтобы они работали здесь и сейчас, означает отставать от лидеров, обладающих большими производственными ресурсами. Признанный эксперт IT-отрасли отметил, что быть лидером без поддержки на самом высоком государственном уровне, как у иностранных конкурентов — невозможно. «Конечно же, нужно включить экспорт компьютерных услуг в число приоритетов, выделить деньги на то, чтобы поддерживать их, понимать, что экспортные деньги нужны для развития. Помогают в этом маркетинг, развитие больших цифровых платформ и льготные условия кредитования», — заключил Валентин Макаров. Ранее URA.RU сообщали, что России необходимо стать лидером в самом начале нового мирового технического уклада. В таком случае, страна сможет удерживать лидирующие позиции еще несколько десятилетий, рассказал глава «РУССОФТ» Валентин Макаров.