Макаров: Россия обязана быть в лидерах нового технологического уклада

Грядущий виток развития технологий будет опираться на искусственный интеллект, отметил Макаров Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия просто обязана вовремя реагировать на мировые тренды и стать одной из стран-лидеров шестого технологического уклада в самом его начале. Государства, стартовавшие в числе лидеров, останутся ведущими долгие десятилетия, поэтому правительство так много внимания уделяет данному вопросу. Об этом в эксклюзивном интервью URA.RU рассказал президент ассоциации «РУССОФТ» Валентин Макаров.

Что такое технологический уклад

История технологических укладов началась с исследований советского ученого Николая Кондратьева, который в начале ХХ века разработал теорию длинных волн развития экономики капиталистических стран на базе новых технологий. «Эти волны он измерял по стоимости на зарубежных биржах определенных ресурсов, повышенный спрос на которые означал начало смены уклада, а кризисам потребления почти всегда сопутствовали крупные войны», — рассказал Валентин Макаров.

В каких технологических укладах до этого пребывал мир

Первый технологический уклад начался в XVIII веке с промышленной революции в Викторианской Англии, затем в первой четверти XIX века настал второй — угля и пара, который сменила эпоха стали. Затем в 1875 году стартовал третий уклад. Четвертый уклад — эпоха нефти — начался в 1908 году вместе с распространением двигателей внутреннего сгорания, а заканчивающийся сейчас пятый — в 1971 году с изобретением компьютеров и началом их широкого распространения в мире.

Какой уклад завершается сейчас

Сейчас завершается пятый технологический уклад — он опирался на достижения в области ИТ. «До недавнего времени, рынки были пресыщены деньгами, сейчас же снова наблюдается повышенный спрос на ресурсы и спровоцирован ряд мировых кризисов, что дает определенные сигналы о готовности мира к смене уклада», — пояснил собеседник агентства.

Почему важно стать лидером на старте

«Момент начала шестого технологического уклада — важнейший, создается огромная конкуренция в науке и технологиях, самые передовые из которых завоевывают новые рынки и остаются в лидерах потребления до следующей смены уклада», — подчеркнул Валентин Макаров.

Грядущий виток развития технологий, пояснил собеседник агентства, будет опираться на искусственный интеллект и принципиально новые глобальные механизмы взаимодействия между странами. По его убеждению, капитализм, в привычном понимании, перестанет существовать, а важнейшую роль будут играть глобальные институты макрорегионов с большим количеством населения. «Поэтому важны такие объединения, как БРИКС и ЕАЭС. Страны, которые обладают ключевым набором технологий, становятся лидерами своих объединений», — рассказал президент «РУССОФТ».