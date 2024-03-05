Россия вышла на новый уровень применения искусственного интеллекта

Россия одной из первых стран мира достигла совершенно нового этапа применения искусственного интеллекта (ИИ), применяя его сложные генеративные модели для решения творческих и управленческих задач. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал партнер «Технологии Доверия» Артем Семенихин в ходе пресс-конференции ассоциации «Руссофт», которая состоялась 5 марта в Москве.
«Россия находится на передовых позициях в вопросах регулирования искусственного интеллекта нового поколения. Потому что если раньше мы говорили лишь об автоматизации рутинных задач, в 2024 году мы говорим об автоматизации сложных, творческих задач», — рассказал аналитик. Это означает, пояснил Семенихин, что российские программисты стали применять функционал ИИ для процессов совершенно нового уровня, что в дальнейшем потребует разработку правового регулирования и создания документов по этике применения ИИ, который оперирует все большим массивом персональных данных.
Также Семенихин отметил, если главным трендом 2023 года можно было считать большие языковые модели, то в 2024 году история их применения продолжится в иной плоскости — использования генеративного искусственного интеллекта. Такой ИИ более совершенен, способен самообучаться и внедряться в сложные процессы управления обществом. «Мы находимся действительно в таком привилегированном клубе, потому что не так много стран и компании способны не только обучить, но эффективно внедрять подобного уровня модели искусственного интеллекта», — подытожил Семенихин.
В Москве 5 марта состоялась большая пресс-конференция ассоциации «Руссофт», в которую входят более 350 российских IT-компаний. Ассоциации в этом году исполняется 25 лет, ее возглавляет Валентин Макаров, который днем ранее дал интервью URA.RU, рассказав о новых вызовах для России и роли страны в развитии нового технологического уклада.
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