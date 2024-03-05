Россия вышла на новый уровень применения искусственного интеллекта

05 марта 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Россия также опережает страны Евросоюза в правовом регулировании ИИ Фото: Антон Григорьев © URA.RU Россия одной из первых стран мира достигла совершенно нового этапа применения искусственного интеллекта (ИИ), применяя его сложные генеративные модели для решения творческих и управленческих задач. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал партнер «Технологии Доверия» Артем Семенихин в ходе пресс-конференции ассоциации «Руссофт», которая состоялась 5 марта в Москве. «Россия находится на передовых позициях в вопросах регулирования искусственного интеллекта нового поколения. Потому что если раньше мы говорили лишь об автоматизации рутинных задач, в 2024 году мы говорим об автоматизации сложных, творческих задач», — рассказал аналитик. Это означает, пояснил Семенихин, что российские программисты стали применять функционал ИИ для процессов совершенно нового уровня, что в дальнейшем потребует разработку правового регулирования и создания документов по этике применения ИИ, который оперирует все большим массивом персональных данных. Также Семенихин отметил, если главным трендом 2023 года можно было считать большие языковые модели, то в 2024 году история их применения продолжится в иной плоскости — использования генеративного искусственного интеллекта. Такой ИИ более совершенен, способен самообучаться и внедряться в сложные процессы управления обществом. «Мы находимся действительно в таком привилегированном клубе, потому что не так много стран и компании способны не только обучить, но эффективно внедрять подобного уровня модели искусственного интеллекта», — подытожил Семенихин. В Москве 5 марта состоялась большая пресс-конференция ассоциации «Руссофт», в которую входят более 350 российских IT-компаний. Ассоциации в этом году исполняется 25 лет, ее возглавляет Валентин Макаров, который днем ранее дал интервью URA.RU, рассказав о новых вызовах для России и роли страны в развитии нового технологического уклада. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия одной из первых стран мира достигла совершенно нового этапа применения искусственного интеллекта (ИИ), применяя его сложные генеративные модели для решения творческих и управленческих задач. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал партнер «Технологии Доверия» Артем Семенихин в ходе пресс-конференции ассоциации «Руссофт», которая состоялась 5 марта в Москве. «Россия находится на передовых позициях в вопросах регулирования искусственного интеллекта нового поколения. Потому что если раньше мы говорили лишь об автоматизации рутинных задач, в 2024 году мы говорим об автоматизации сложных, творческих задач», — рассказал аналитик. Это означает, пояснил Семенихин, что российские программисты стали применять функционал ИИ для процессов совершенно нового уровня, что в дальнейшем потребует разработку правового регулирования и создания документов по этике применения ИИ, который оперирует все большим массивом персональных данных. Также Семенихин отметил, если главным трендом 2023 года можно было считать большие языковые модели, то в 2024 году история их применения продолжится в иной плоскости — использования генеративного искусственного интеллекта. Такой ИИ более совершенен, способен самообучаться и внедряться в сложные процессы управления обществом. «Мы находимся действительно в таком привилегированном клубе, потому что не так много стран и компании способны не только обучить, но эффективно внедрять подобного уровня модели искусственного интеллекта», — подытожил Семенихин. В Москве 5 марта состоялась большая пресс-конференция ассоциации «Руссофт», в которую входят более 350 российских IT-компаний. Ассоциации в этом году исполняется 25 лет, ее возглавляет Валентин Макаров, который днем ранее дал интервью URA.RU, рассказав о новых вызовах для России и роли страны в развитии нового технологического уклада.