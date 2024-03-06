Путин заявил, что Россия готова к работе с МАГАТЭ

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Путин встретился с главой МАГАТЭ Гросси Фото:

Президент России Владимир Путин рассказал об активных контактах с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«Мы продолжаем очень активное сотрудничество с МАГАТЭ. Россия продолжает сотрудничать по очень многим направлениям. Остаемся одними из безусловных лидеров в этой сфере в мир», — заявил президент. Его слова передает официальный telegram-канал Кремля.

Президент добавил, что Россия не только эксплуатирует, но и развивает атомную энергетику в стране. Путин отметил, что считает ее экологически чистым видом энергии. «Делаем все для повышения безопасности на атомных объектах, строим на современных принципах», — подчеркнул он.

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Президент России Владимир Путин рассказал об активных контактах с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. «Мы продолжаем очень активное сотрудничество с МАГАТЭ. Россия продолжает сотрудничать по очень многим направлениям. Остаемся одними из безусловных лидеров в этой сфере в мир», — заявил президент. Его слова передает официальный telegram-канал Кремля. Президент добавил, что Россия не только эксплуатирует, но и развивает атомную энергетику в стране. Путин отметил, что считает ее экологически чистым видом энергии. «Делаем все для повышения безопасности на атомных объектах, строим на современных принципах», — подчеркнул он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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