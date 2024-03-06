Путин заявил, что Россия готова к работе с МАГАТЭ

06 марта 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

Путин встретился с главой МАГАТЭ Гросси Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин рассказал об активных контактах с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. «Мы продолжаем очень активное сотрудничество с МАГАТЭ. Россия продолжает сотрудничать по очень многим направлениям. Остаемся одними из безусловных лидеров в этой сфере в мир», — заявил президент. Его слова передает официальный telegram-канал Кремля. Президент добавил, что Россия не только эксплуатирует, но и развивает атомную энергетику в стране. Путин отметил, что считает ее экологически чистым видом энергии. «Делаем все для повышения безопасности на атомных объектах, строим на современных принципах», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин рассказал об активных контактах с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. «Мы продолжаем очень активное сотрудничество с МАГАТЭ. Россия продолжает сотрудничать по очень многим направлениям. Остаемся одними из безусловных лидеров в этой сфере в мир», — заявил президент. Его слова передает официальный telegram-канал Кремля. Президент добавил, что Россия не только эксплуатирует, но и развивает атомную энергетику в стране. Путин отметил, что считает ее экологически чистым видом энергии. «Делаем все для повышения безопасности на атомных объектах, строим на современных принципах», — подчеркнул он.