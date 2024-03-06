Международная федерация тенниса допустила россиян до участия в Олимпиаде

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Хобби. Увлечения., бадминтон, ракетка, воланчик
Теннисисты из РФ смогут принять участие в Олимпиаде в нейтральном статусе Фото:

Теннисисты из РФ и Белоруссии допущены до участия в Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщает Международная федерация тенниса. Уточняется, что спортсмены допущены лишь в нейтральном статусе, передает сообщение федерации ТАСС.

«Теннисистам из этих стран будет разрешено участвовать в олимпийских и паралимпийских теннисных соревнованиях», — сообщает комитет. Там уточнили, что спортсмены будут в нейтральном статусе.

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Теннисисты из РФ и Белоруссии допущены до участия в Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщает Международная федерация тенниса. Уточняется, что спортсмены допущены лишь в нейтральном статусе, передает сообщение федерации ТАСС. «Теннисистам из этих стран будет разрешено участвовать в олимпийских и паралимпийских теннисных соревнованиях», — сообщает комитет. Там уточнили, что спортсмены будут в нейтральном статусе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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