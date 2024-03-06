Международная федерация тенниса допустила россиян до участия в Олимпиаде

Теннисисты из РФ смогут принять участие в Олимпиаде в нейтральном статусе
Теннисисты из РФ и Белоруссии допущены до участия в Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщает Международная федерация тенниса. Уточняется, что спортсмены допущены лишь в нейтральном статусе, передает сообщение федерации ТАСС.
«Теннисистам из этих стран будет разрешено участвовать в олимпийских и паралимпийских теннисных соревнованиях», — сообщает
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