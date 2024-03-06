Международная федерация тенниса допустила россиян до участия в Олимпиаде

06 марта 2024 в 22:24 Размер текста - 17 +

Теннисисты из РФ смогут принять участие в Олимпиаде в нейтральном статусе Фото: Виталий Страхов © URA.RU Теннисисты из РФ и Белоруссии допущены до участия в Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщает Международная федерация тенниса. Уточняется, что спортсмены допущены лишь в нейтральном статусе, передает сообщение федерации ТАСС. «Теннисистам из этих стран будет разрешено участвовать в олимпийских и паралимпийских теннисных соревнованиях», — сообщает комитет . Там уточнили, что спортсмены будут в нейтральном статусе.

Теннисисты из РФ и Белоруссии допущены до участия в Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщает Международная федерация тенниса. Уточняется, что спортсмены допущены лишь в нейтральном статусе, передает сообщение федерации ТАСС. «Теннисистам из этих стран будет разрешено участвовать в олимпийских и паралимпийских теннисных соревнованиях», — сообщает комитет. Там уточнили, что спортсмены будут в нейтральном статусе.