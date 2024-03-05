05 марта 2024

Экс-депутат из ЯНАО уехал на СВО, чтобы избежать приговора суда

Суд Ноябрьска вынес приговор подельникам Павла Крюкова по коррупционному делу
© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, оглашение приговора, приговор, дело, судья
Суд Ноябрьска приговорил подельников депутата-коррупционера к реальным тюремным срокам Фото:
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Бывший депутат Законодательного собрания ЯНАО Павел Крюков, обвиняемый в получении взяток на сумму около 21 миллиона рублей, уехал в зону специальной военной операции, чтобы избежать приговора по судебному процессу. В отношении других участников дела суд Ноябрьска вынес обвинительные приговоры, сообщили URA.RU источники в суде.

«В Ноябрьском городском суде 6 марта оглашен приговор по уголовному делу, по которому проходит Павел Крюков. В отношении Крюкова уголовное дело приостановлено, в связи с его участием в СВО», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.

Кроме поста депутата в окружном Заксобрании, Крюков занимал должность генерального директора коммерческой организации. В 2016 и 2017 годах он получил лично и через посредника — заместителя руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваза Порфирова около 21 миллиона рублей, чтобы пролоббировать интересы компании «Нафтагаз-Бурение» в лице ее управляющего Мушфига Байрамова. Также по делу проходил подчиненный Крюкова — Виктор Петерс, который организовал развлекательный полет на вертолете для Порфирова, стоимостью более 250 тысяч рублей.

Крюков и участники дела впервые были задержаны в 2017 году. После года в СИЗО, депутат был освобожден из-под стражи, а дело дело было направлено на доследование. Следователи СУ СКР по ЯНАО провели большую работу и отправили уголовное дело с обвинительным заключением в суд в 2021 году. Окружная прокуратура тоже тщательно подготовилась к процессу, который длился почти три года, и сумела довести его до обвинительного приговора.

Так, посредник в совершении коммерческого подкупа Порфиров получил восемь лет лишения свободы, взяткодатель Байрамов приговорен к пяти годам реального заключения, а Петерс получил три года условно. Производство в отношении Крюкова приостановлено, в связи с его участием в специальной военной операции. На текущий момент ему исполнилось 63 года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящем суде.

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Бывший депутат Законодательного собрания ЯНАО Павел Крюков, обвиняемый в получении взяток на сумму около 21 миллиона рублей, уехал в зону специальной военной операции, чтобы избежать приговора по судебному процессу. В отношении других участников дела суд Ноябрьска вынес обвинительные приговоры, сообщили URA.RU источники в суде. «В Ноябрьском городском суде 6 марта оглашен приговор по уголовному делу, по которому проходит Павел Крюков. В отношении Крюкова уголовное дело приостановлено, в связи с его участием в СВО», — рассказал корреспонденту агентства собеседник. Кроме поста депутата в окружном Заксобрании, Крюков занимал должность генерального директора коммерческой организации. В 2016 и 2017 годах он получил лично и через посредника — заместителя руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваза Порфирова около 21 миллиона рублей, чтобы пролоббировать интересы компании «Нафтагаз-Бурение» в лице ее управляющего Мушфига Байрамова. Также по делу проходил подчиненный Крюкова — Виктор Петерс, который организовал развлекательный полет на вертолете для Порфирова, стоимостью более 250 тысяч рублей. Крюков и участники дела впервые были задержаны в 2017 году. После года в СИЗО, депутат был освобожден из-под стражи, а дело дело было направлено на доследование. Следователи СУ СКР по ЯНАО провели большую работу и отправили уголовное дело с обвинительным заключением в суд в 2021 году. Окружная прокуратура тоже тщательно подготовилась к процессу, который длился почти три года, и сумела довести его до обвинительного приговора. Так, посредник в совершении коммерческого подкупа Порфиров получил восемь лет лишения свободы, взяткодатель Байрамов приговорен к пяти годам реального заключения, а Петерс получил три года условно. Производство в отношении Крюкова приостановлено, в связи с его участием в специальной военной операции. На текущий момент ему исполнилось 63 года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящем суде.
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