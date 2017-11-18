В пятницу, 17 ноября, в Ноябрьске по подозрению в коррупции задержали гендиректора компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павла Крюкова. Собственные источники «URA.RU» сообщают, что он был задержан во время спецоперации при получении взятки.
В следственном управлении СКР по Ямалу сообщили, что гендиректор компании получил от лица, действующего в интересах коммерческих организаций, через посредника более 1 миллиона рублей за совершение в интересах коммерческих организаций действий, входящих в его служебные полномочия.
На Павла Крюкова возбуждено уголовное дело по статье «коммерческий подкуп» (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Человек, передавший деньги Крюкову, так же был задержан. На него было заведено уголовное дело за посредничество в коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204.1 УК РФ).
В СКР отмечают, что решение о возбуждении дел было принято на основании работы, проведенной следователями УЭБиПК УМВД России по ЯНАО совместно с сотрудниками 12-го отдела Управления «Р» ГУЭБиПК МВД России.
В настоящий момент расследование продолжается. Решается вопрос о мере пресечения для Павла Крюкова. По неофициальным данным, он был отпущен сразу после допроса.
В компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» агентству сообщили, что «компания готова оказывать все необходимое содействие правоохранительным органам в при проведении следственных мероприятий».