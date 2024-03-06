06 марта 2024

Челябинскому депутату-банкроту Иванову добавили миллионных долгов

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Заседание челябинской городской думы. Челябинск, иванов олег
Компанию депутата ООО «АльфаСтрой» включили в реестр должников Фото:
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ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск ФНС о включении в реестр требований кредиторов фирмы «Альфастрой» обанкроченного депутата гордумы Олега Иванова долга по налогам на сумму в 9,8 млн рублей. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда.

«Суд постановил признать требование ФНС в размере 9 883 853 рублей 30 копеек. Включить в реестр требований кредиторов должника ООО „АльфаСтрой“. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти дней в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд», — говорится в решении суда.

30 мая 2023 года этот же суд удовлетворил требование ФНС о взыскании с фирмы Иванова 825,6 млн рублей неуплаченных налогов, с учетом пеней. На основании данного решения «Альфастрой» признали банкротом. С того времени у компании накопились новые долги по налогам.

Свои требования к «Альфастрою» выставили и другие кредиторы, в том числе минстрой региона из-за долга на сумму свыше 70 млн рублей. Сам Иванов также признан банкротом. Он находится в СИЗО, обвиняется в налоговых махинациях, умышленном банкротстве и неправомерном обороте платежных средств.

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Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск ФНС о включении в реестр требований кредиторов фирмы «Альфастрой» обанкроченного депутата гордумы Олега Иванова долга по налогам на сумму в 9,8 млн рублей. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. «Суд постановил признать требование ФНС в размере 9 883 853 рублей 30 копеек. Включить в реестр требований кредиторов должника ООО „АльфаСтрой“. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти дней в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд», — говорится в решении суда. 30 мая 2023 года этот же суд удовлетворил требование ФНС о взыскании с фирмы Иванова 825,6 млн рублей неуплаченных налогов, с учетом пеней. На основании данного решения «Альфастрой» признали банкротом. С того времени у компании накопились новые долги по налогам. Свои требования к «Альфастрою» выставили и другие кредиторы, в том числе минстрой региона из-за долга на сумму свыше 70 млн рублей. Сам Иванов также признан банкротом. Он находится в СИЗО, обвиняется в налоговых махинациях, умышленном банкротстве и неправомерном обороте платежных средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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