Челябинскому депутату-банкроту Иванову добавили миллионных долгов

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск ФНС о включении в реестр требований кредиторов фирмы «Альфастрой» обанкроченного депутата гордумы Олега Иванова долга по налогам на сумму в 9,8 млн рублей. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда.
«Суд постановил признать требование ФНС в размере 9 883 853 рублей 30 копеек. Включить в реестр требований кредиторов должника ООО „АльфаСтрой“. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти дней в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд», — говорится в решении суда.
30 мая 2023 года этот же суд удовлетворил требование ФНС о взыскании с фирмы Иванова 825,6 млн рублей неуплаченных налогов, с учетом пеней. На основании данного решения «Альфастрой» признали банкротом. С того времени у компании накопились новые долги по налогам.
Свои требования к «Альфастрою» выставили и другие кредиторы, в том числе минстрой региона из-за долга на сумму свыше 70 млн рублей. Сам Иванов также признан банкротом. Он находится в СИЗО, обвиняется в налоговых махинациях, умышленном банкротстве и неправомерном обороте платежных средств.
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