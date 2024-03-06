В Тюмени 8 марта пройдет всероссийский фестиваль КВН

Тюменок в Международный женский день ждут яркие и интересные культурные события. Редакция URA.RU составила список самых необычных, где горожанки смогут отдохнуть и расслабиться.
Концерты
Тюменский филармонический оркестр исполнит праздничную программу, посвященную 8 Марта «О новые цветы, невиданные грезы». Помимо музыки, тюменки насладятся балетными зарисовками.
Лиричного исполнителя из Саратова тюменки услышат 8 марта. Певец и музыкант Фрэнк? Выступит впервые в столице региона со своей новой программой.
Спектакли
Во вновь открывшемся после ремонта театре «Ангажемент» 8 марта пройдет премьера спектакля «Время любить». Произведение английского драматурга в постановке тюменских театралов расскажет тюменкам поисках смысла жизни.
Юмор
Для тюменок во Дворце «Пионер» пройдет фестиваль КВН, в котором примут участие 20 коллективов со всей страны. В официальную лигу «Запсиб», которая представит свое выступление на сцене, входят команды, которые уже принимали участие в официальном «большом» КВН.
В Тюменском драматическом театре горожанки увидят стендап-комедию «Мой блистательный развод». Постановка астраханского Общедоступного театра «Периферия» легко и с юмором расскажет о переломном моменте в жизни женщины.
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