В Тюмени 8 марта пройдет всероссийский фестиваль КВН

07 марта 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

На сцене тюменского театра пройдет стендап-спектакль Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменок в Международный женский день ждут яркие и интересные культурные события. Редакция URA.RU составила список самых необычных, где горожанки смогут отдохнуть и расслабиться. Концерты Тюменский филармонический оркестр исполнит праздничную программу, посвященную 8 Марта «О новые цветы, невиданные грезы». Помимо музыки, тюменки насладятся балетными зарисовками. Лиричного исполнителя из Саратова тюменки услышат 8 марта. Певец и музыкант Фрэнк? Выступит впервые в столице региона со своей новой программой. Спектакли Во вновь открывшемся после ремонта театре «Ангажемент» 8 марта пройдет премьера спектакля «Время любить». Произведение английского драматурга в постановке тюменских театралов расскажет тюменкам поисках смысла жизни. Юмор Для тюменок во Дворце «Пионер» пройдет фестиваль КВН, в котором примут участие 20 коллективов со всей страны. В официальную лигу «Запсиб», которая представит свое выступление на сцене, входят команды, которые уже принимали участие в официальном «большом» КВН. В Тюменском драматическом театре горожанки увидят стендап-комедию «Мой блистательный развод». Постановка астраханского Общедоступного театра «Периферия» легко и с юмором расскажет о переломном моменте в жизни женщины.

Тюменок в Международный женский день ждут яркие и интересные культурные события. Редакция URA.RU составила список самых необычных, где горожанки смогут отдохнуть и расслабиться. Тюменский филармонический оркестр исполнит праздничную программу, посвященную 8 Марта «О новые цветы, невиданные грезы». Помимо музыки, тюменки насладятся балетными зарисовками. Лиричного исполнителя из Саратова тюменки услышат 8 марта. Певец и музыкант Фрэнк? Выступит впервые в столице региона со своей новой программой. Во вновь открывшемся после ремонта театре «Ангажемент» 8 марта пройдет премьера спектакля «Время любить». Произведение английского драматурга в постановке тюменских театралов расскажет тюменкам поисках смысла жизни. Для тюменок во Дворце «Пионер» пройдет фестиваль КВН, в котором примут участие 20 коллективов со всей страны. В официальную лигу «Запсиб», которая представит свое выступление на сцене, входят команды, которые уже принимали участие в официальном «большом» КВН. В Тюменском драматическом театре горожанки увидят стендап-комедию «Мой блистательный развод». Постановка астраханского Общедоступного театра «Периферия» легко и с юмором расскажет о переломном моменте в жизни женщины.