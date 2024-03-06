06 марта 2024

В Тюмени 8 марта пройдет всероссийский фестиваль КВН

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера спектакля 8 женщин. Выступление групппы Oqujav. Тюмень., театр, сцена, актрисы
На сцене тюменского театра пройдет стендап-спектакль Фото:

Тюменок в Международный женский день ждут яркие и интересные культурные события. Редакция URA.RU составила список самых необычных, где горожанки смогут отдохнуть и расслабиться.

Концерты

Тюменский филармонический оркестр исполнит праздничную программу, посвященную 8 Марта «О новые цветы, невиданные грезы». Помимо музыки, тюменки насладятся балетными зарисовками.

Лиричного исполнителя из Саратова тюменки услышат 8 марта. Певец и музыкант Фрэнк? Выступит впервые в столице региона со своей новой программой.

Спектакли

Во вновь открывшемся после ремонта театре «Ангажемент» 8 марта пройдет премьера спектакля «Время любить». Произведение английского драматурга в постановке тюменских театралов расскажет тюменкам поисках смысла жизни.

Юмор

Для тюменок во Дворце «Пионер» пройдет фестиваль КВН, в котором примут участие 20 коллективов со всей страны. В официальную лигу «Запсиб», которая представит свое выступление на сцене, входят команды, которые уже принимали участие в официальном «большом» КВН.

В Тюменском драматическом театре горожанки увидят стендап-комедию «Мой блистательный развод». Постановка астраханского Общедоступного театра «Периферия» легко и с юмором расскажет о переломном моменте в жизни женщины.

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Тюменок в Международный женский день ждут яркие и интересные культурные события. Редакция URA.RU составила список самых необычных, где горожанки смогут отдохнуть и расслабиться. Тюменский филармонический оркестр исполнит праздничную программу, посвященную 8 Марта «О новые цветы, невиданные грезы». Помимо музыки, тюменки насладятся балетными зарисовками. Лиричного исполнителя из Саратова тюменки услышат 8 марта. Певец и музыкант Фрэнк? Выступит впервые в столице региона со своей новой программой. Во вновь открывшемся после ремонта театре «Ангажемент» 8 марта пройдет премьера спектакля «Время любить». Произведение английского драматурга в постановке тюменских театралов расскажет тюменкам поисках смысла жизни. Для тюменок во Дворце «Пионер» пройдет фестиваль КВН, в котором примут участие 20 коллективов со всей страны. В официальную лигу «Запсиб», которая представит свое выступление на сцене, входят команды, которые уже принимали участие в официальном «большом» КВН. В Тюменском драматическом театре горожанки увидят стендап-комедию «Мой блистательный развод». Постановка астраханского Общедоступного театра «Периферия» легко и с юмором расскажет о переломном моменте в жизни женщины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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