В Советском районе Челябинска в поселке Новосинеглазово за два года построят путепровод через железнодорожные пути. Комитет дорожного хозяйства уже начал поиск подрядчика, также проект получил положительное заключение госэкспертизы, сообщили 7 марта в мэрии.
«В Челябинске в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ будет построен путепровод над железной дорогой на въезде в поселок Новосинеглазово. Комитет дорожного хозяйства уже начал поиск подрядчика, который займется возведением долгожданного сооружения», — рассказали в пресс-службе.
Строительство объекта глава Челябинска Наталья Котова анонсировала еще в 2019 году. Дело в том, что из-за движения поездов в этой части и железнодорожного переезда, жители поселка и общественный транспорт испытывают затруднения при въезде и выезде из поселка. При активном участии губернатора Алексея Текслера принято решение о строительстве путепровода над железнодорожными путями. Объект должен будет разгрузить транспортные потоки, повысить безопасность проезда в поселок Новосинеглазово.
Общая длина нового путепровода — 600 метров. Объект будет двухполосным, по одной в каждом направлении. Ширина проезжей части, без учета разделительных полос — 7,5 метров. Для пешеходов предусмотрены тротуары шириной от 1,5 до 3 метров. Объект будет оснащен наружным освещением. Работы начнутся уже в апреле 2024 года, а завершатся к осени 2026 года.
Ранее мэрия Челябинска разместила информацию о поиске подрядчика на сайте госзакупок, проект разработан ООО «ПО «Вираж». Стартовая цена аукциона составляет 616 млн 365 тысяч рублей. Заявки принимаются до 13 марта.
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