06 марта 2024

В Советском районе Челябинска за два года построят новый путепровод. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство моста через Туру в районе Лесобазы. Восточный обход. Тюмень, мост, транспорт, путепровод, объезд
На данный момент в Новосинеглазово ведет единственная дорога, проходящая через ж/д переезд Фото:

В Советском районе Челябинска в поселке Новосинеглазово за два года построят путепровод через железнодорожные пути. Комитет дорожного хозяйства уже начал поиск подрядчика, также проект получил положительное заключение госэкспертизы, сообщили 7 марта в мэрии.

«В Челябинске в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ будет построен путепровод над железной дорогой на въезде в поселок Новосинеглазово. Комитет дорожного хозяйства уже начал поиск подрядчика, который займется возведением долгожданного сооружения», — рассказали в пресс-службе.

Строительство объекта глава Челябинска Наталья Котова анонсировала еще в 2019 году. Дело в том, что из-за движения поездов в этой части и железнодорожного переезда, жители поселка и общественный транспорт испытывают затруднения при въезде и выезде из поселка. При активном участии губернатора Алексея Текслера принято решение о строительстве путепровода над железнодорожными путями. Объект должен будет разгрузить транспортные потоки, повысить безопасность проезда в поселок Новосинеглазово.

Общая длина нового путепровода — 600 метров. Объект будет двухполосным, по одной в каждом направлении. Ширина проезжей части, без учета разделительных полос — 7,5 метров. Для пешеходов предусмотрены тротуары шириной от 1,5 до 3 метров. Объект будет оснащен наружным освещением. Работы начнутся уже в апреле 2024 года, а завершатся к осени 2026 года.

Ранее мэрия Челябинска разместила информацию о поиске подрядчика на сайте госзакупок, проект разработан ООО «ПО «Вираж». Стартовая цена аукциона составляет 616 млн 365 тысяч рублей. Заявки принимаются до 13 марта.

Завершить строительные работы планируется до осени 2026 года
Завершить строительные работы планируется до осени 2026 года
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В Советском районе Челябинска в поселке Новосинеглазово за два года построят путепровод через железнодорожные пути. Комитет дорожного хозяйства уже начал поиск подрядчика, также проект получил положительное заключение госэкспертизы, сообщили 7 марта в мэрии. «В Челябинске в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ будет построен путепровод над железной дорогой на въезде в поселок Новосинеглазово. Комитет дорожного хозяйства уже начал поиск подрядчика, который займется возведением долгожданного сооружения», — рассказали в пресс-службе. Строительство объекта глава Челябинска Наталья Котова анонсировала еще в 2019 году. Дело в том, что из-за движения поездов в этой части и железнодорожного переезда, жители поселка и общественный транспорт испытывают затруднения при въезде и выезде из поселка. При активном участии губернатора Алексея Текслера принято решение о строительстве путепровода над железнодорожными путями. Объект должен будет разгрузить транспортные потоки, повысить безопасность проезда в поселок Новосинеглазово. Общая длина нового путепровода — 600 метров. Объект будет двухполосным, по одной в каждом направлении. Ширина проезжей части, без учета разделительных полос — 7,5 метров. Для пешеходов предусмотрены тротуары шириной от 1,5 до 3 метров. Объект будет оснащен наружным освещением. Работы начнутся уже в апреле 2024 года, а завершатся к осени 2026 года. Ранее мэрия Челябинска разместила информацию о поиске подрядчика на сайте госзакупок, проект разработан ООО «ПО «Вираж». Стартовая цена аукциона составляет 616 млн 365 тысяч рублей. Заявки принимаются до 13 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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