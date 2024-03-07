Курганский чиновник получит губернаторские привилегии в командировках

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Открытие новых предприятий в индустриальном парке "ТОР". Курган , алексеев андрей
Первому замгубернатора Андрею Алексееву будут оплачивать услуги залов официальных лиц Фото:

Первому заместителю губернатора Курганской области Андрею Алексееву будут оплачивать в командировках расходы на услуги залов официальных лиц на вокзалах. Ранее такая привилегия была только у губернатора Вадима Шумкова. Данная информация размещена на портале правовой информации.

«Губернатору Курганской области, первому заместителю <…>, иным лицам, замещающим государственные должности, оплачиваются услуги залов официальных лиц и делегаций, организуемых в составе железнодорожных и автомобильных вокзалов, морских и речных портов, аэропортов, открытых для международных сообщений», — указано в документе, размещенном на сайте. Ранее похожие привилегии были у Владислава Кузнецова, когда он был вице-губернатором Курганской области.

Андрея Алексеева назначили на должность первого заместителя 7 декабря. После приезда в Курган он стал часто появляться на мероприятиях вместе с губернатором или отдельно, представляя Шумкова и правительство.

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Первому заместителю губернатора Курганской области Андрею Алексееву будут оплачивать в командировках расходы на услуги залов официальных лиц на вокзалах. Ранее такая привилегия была только у губернатора Вадима Шумкова. Данная информация размещена на портале правовой информации. «Губернатору Курганской области, первому заместителю <…>, иным лицам, замещающим государственные должности, оплачиваются услуги залов официальных лиц и делегаций, организуемых в составе железнодорожных и автомобильных вокзалов, морских и речных портов, аэропортов, открытых для международных сообщений», — указано в документе, размещенном на сайте. Ранее похожие привилегии были у Владислава Кузнецова, когда он был вице-губернатором Курганской области. Андрея Алексеева назначили на должность первого заместителя 7 декабря. После приезда в Курган он стал часто появляться на мероприятиях вместе с губернатором или отдельно, представляя Шумкова и правительство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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