Курганский чиновник получит губернаторские привилегии в командировках

Первому замгубернатора Андрею Алексееву будут оплачивать услуги залов официальных лиц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первому заместителю губернатора Курганской области Андрею Алексееву будут оплачивать в командировках расходы на услуги залов официальных лиц на вокзалах. Ранее такая привилегия была только у губернатора Вадима Шумкова. Данная информация размещена на портале правовой информации.

«Губернатору Курганской области, первому заместителю <…>, иным лицам, замещающим государственные должности, оплачиваются услуги залов официальных лиц и делегаций, организуемых в составе железнодорожных и автомобильных вокзалов, морских и речных портов, аэропортов, открытых для международных сообщений», — указано в документе, размещенном на сайте. Ранее похожие привилегии были у Владислава Кузнецова, когда он был вице-губернатором Курганской области.

Андрея Алексеева назначили на должность первого заместителя 7 декабря. После приезда в Курган он стал часто появляться на мероприятиях вместе с губернатором или отдельно, представляя Шумкова и правительство.