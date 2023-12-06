06 декабря 2023

У курганского губернатора Шумкова появился новый первый зам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочий визит полпреда президента Якушева Владимира. Курган , шумков вадим
Курганский губернатор расширяет штат заместителей Фото:
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Курганской области

Андрей Алексеев стал исполняющим обязанности первого замгубернатора Курганской области. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства.

«Андрей Игоревич Алексеев стал исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Курганской области — руководителя аппарата губернатора Курганской области. До этого он был заместителем главы региона и возглавлял представительство Курганской области при правительстве Российской Федерации», — рассказал источник.

Источник URA.RU, связанный с политической сферой, отметил, что Алексеев является системным, порядочным и интеллигентным человеком, который умеет коммуницировать и обладает большой работоспособностью, что ценит губернатор Вадим Шумков. Екатерина Постникова, которая была замом Алексеева, стала исполняющей обязанности замгубернатора — руководителя представительства Курганской области при правительстве Российской Федерации.

7 декабря стало известно, что первый заместитель и руководитель аппарата губернатора Курганской области Оксана Куташи ушла в отставку. Она связала это с переходом на новое место работы.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Андрей Алексеев стал исполняющим обязанности первого замгубернатора Курганской области. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «Андрей Игоревич Алексеев стал исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Курганской области — руководителя аппарата губернатора Курганской области. До этого он был заместителем главы региона и возглавлял представительство Курганской области при правительстве Российской Федерации», — рассказал источник. Источник URA.RU, связанный с политической сферой, отметил, что Алексеев является системным, порядочным и интеллигентным человеком, который умеет коммуницировать и обладает большой работоспособностью, что ценит губернатор Вадим Шумков. Екатерина Постникова, которая была замом Алексеева, стала исполняющей обязанности замгубернатора — руководителя представительства Курганской области при правительстве Российской Федерации. 7 декабря стало известно, что первый заместитель и руководитель аппарата губернатора Курганской области Оксана Куташи ушла в отставку. Она связала это с переходом на новое место работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...