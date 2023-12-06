У курганского губернатора Шумкова появился новый первый зам

Андрей Алексеев стал исполняющим обязанности первого замгубернатора Курганской области. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства.
«Андрей Игоревич Алексеев стал исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Курганской области — руководителя аппарата губернатора Курганской области. До этого он был заместителем главы региона и возглавлял представительство Курганской области при правительстве Российской Федерации», — рассказал источник.
Источник URA.RU, связанный с политической сферой, отметил, что Алексеев является системным, порядочным и интеллигентным человеком, который умеет коммуницировать и обладает большой работоспособностью, что ценит губернатор Вадим Шумков. Екатерина Постникова, которая была замом Алексеева, стала исполняющей обязанности замгубернатора — руководителя представительства Курганской области при правительстве Российской Федерации.
7 декабря стало известно, что первый заместитель и руководитель аппарата губернатора Курганской области Оксана Куташи ушла в отставку. Она связала это с переходом на новое место работы.
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