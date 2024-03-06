06 марта 2024

На каждом избирательном участке в ЯНАО установят по две камеры наблюдения

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка камер видеонаблюдения на избирательном участке во Дворце молодежи. Екатеринбург, видеокамера, камера наблюдения, видеонаблюдение, наблюдение на выборах, наблюдение на избирательном участке, установка видеонаблюдения, настройка камеры
Около 300 камер будут следить за голосованием в ЯНАО Фото:

На выборах президента на Ямале установят всего 282 камеры наблюдения на 141 избирательном участке. Кроме того, в столице региона смонтируют модульную видеостену, на которой покажут работу избирательных участков во всем ЯНАО — изображение с каждой из 282 камер будут поочередно транслировать на большом салехардском экране.

«Наличие камер на избирательных участках имеет огромное значение для соблюдения открытости и легитимности процесса голосования. Кроме установки, специалисты нашей компании круглосуточно мониторят работу системы и техническую работоспособность сети. Самая высокая нагрузка у связистов из Нового Уренгоя и Ноябрьска. Там установлено наибольшее количество камер», — рассказал директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Щелгачев.

Видеокамеры в помещениях УИК устанавливают в специальных местах для достижения информационной прозрачности выборов, обеспечивая при этом право избирателей на тайное голосование. Ранее URA.RU сообщало о старте в ЯНАО досрочного голосования на выборах президента РФ.

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На выборах президента на Ямале установят всего 282 камеры наблюдения на 141 избирательном участке. Кроме того, в столице региона смонтируют модульную видеостену, на которой покажут работу избирательных участков во всем ЯНАО — изображение с каждой из 282 камер будут поочередно транслировать на большом салехардском экране. «Наличие камер на избирательных участках имеет огромное значение для соблюдения открытости и легитимности процесса голосования. Кроме установки, специалисты нашей компании круглосуточно мониторят работу системы и техническую работоспособность сети. Самая высокая нагрузка у связистов из Нового Уренгоя и Ноябрьска. Там установлено наибольшее количество камер», — рассказал директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Щелгачев. Видеокамеры в помещениях УИК устанавливают в специальных местах для достижения информационной прозрачности выборов, обеспечивая при этом право избирателей на тайное голосование. Ранее URA.RU сообщало о старте в ЯНАО досрочного голосования на выборах президента РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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