На каждом избирательном участке в ЯНАО установят по две камеры наблюдения

На выборах президента на Ямале установят всего 282 камеры наблюдения на 141 избирательном участке. Кроме того, в столице региона смонтируют модульную видеостену, на которой покажут работу избирательных участков во всем ЯНАО — изображение с каждой из 282 камер будут поочередно транслировать на большом салехардском экране.
«Наличие камер на избирательных участках имеет огромное значение для соблюдения открытости и легитимности процесса голосования. Кроме установки, специалисты нашей компании круглосуточно мониторят работу системы и техническую работоспособность сети. Самая высокая нагрузка у связистов из Нового Уренгоя и Ноябрьска. Там установлено наибольшее количество камер», — рассказал директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Щелгачев.
Видеокамеры в помещениях УИК устанавливают в специальных местах для достижения информационной прозрачности выборов, обеспечивая при этом право избирателей на тайное голосование. Ранее URA.RU сообщало о старте в ЯНАО досрочного голосования на выборах президента РФ.
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