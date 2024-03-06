На каждом избирательном участке в ЯНАО установят по две камеры наблюдения

07 марта 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Около 300 камер будут следить за голосованием в ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На выборах президента на Ямале установят всего 282 камеры наблюдения на 141 избирательном участке. Кроме того, в столице региона смонтируют модульную видеостену, на которой покажут работу избирательных участков во всем ЯНАО — изображение с каждой из 282 камер будут поочередно транслировать на большом салехардском экране. «Наличие камер на избирательных участках имеет огромное значение для соблюдения открытости и легитимности процесса голосования. Кроме установки, специалисты нашей компании круглосуточно мониторят работу системы и техническую работоспособность сети. Самая высокая нагрузка у связистов из Нового Уренгоя и Ноябрьска. Там установлено наибольшее количество камер», — рассказал директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Щелгачев. Видеокамеры в помещениях УИК устанавливают в специальных местах для достижения информационной прозрачности выборов, обеспечивая при этом право избирателей на тайное голосование. Ранее URA.RU сообщало о старте в ЯНАО досрочного голосования на выборах президента РФ.

На выборах президента на Ямале установят всего 282 камеры наблюдения на 141 избирательном участке. Кроме того, в столице региона смонтируют модульную видеостену, на которой покажут работу избирательных участков во всем ЯНАО — изображение с каждой из 282 камер будут поочередно транслировать на большом салехардском экране. «Наличие камер на избирательных участках имеет огромное значение для соблюдения открытости и легитимности процесса голосования. Кроме установки, специалисты нашей компании круглосуточно мониторят работу системы и техническую работоспособность сети. Самая высокая нагрузка у связистов из Нового Уренгоя и Ноябрьска. Там установлено наибольшее количество камер», — рассказал директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Щелгачев. Видеокамеры в помещениях УИК устанавливают в специальных местах для достижения информационной прозрачности выборов, обеспечивая при этом право избирателей на тайное голосование. Ранее URA.RU сообщало о старте в ЯНАО досрочного голосования на выборах президента РФ.