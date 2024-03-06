Курганскую гимназию эвакуировали из-за сообщения о ложном минировании

Правоохранительным органам поступило сообщение о минировании гимназии №31 в Кургане. Сотрудники администрации города в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщили, что информация не подтвердилась.
«По информации профильных служб, сообщение, поступившее от анонима по телефону, о заложенном в 31-й гимназии города Кургана взрывном устройстве, не подтвердилось», — рассказали URA.RU в мэрии.
Сообщается, что сейчас специалисты профильных ведомств проводят необходимые мероприятия. Журналисту пояснили, что ученики и преподаватели находятся в безопасности. Их оперативно эвакуировали из здания. В настоящее время школьники и учителя могут вернуться в классы.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане эвакуировали детей из гимназии №31. Рядом со зданием школы заметили специалистов всех служб. Происшествие зарегистрировано в городском управлении МВД России.
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