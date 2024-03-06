06 марта 2024

В Кургане эвакуировали учеников гимназии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганская полиция проводит проверку в гимназии №31
Курганская полиция проводит проверку в гимназии №31 Фото:

В Кургане эвакуировали детей из гимназии №31. Информация об этом размещена в telegram-канале «Курганистан»

«В корпусе А гимназии №31 эвакуировали детей. Причина неизвестна. Дети сидят в ДКМ, уйти домой не могут, одежда и рюкзаки остались в школе», — рассказал источник. Отмечается, что около образовательного учреждения работают специальные службы: пожарные, скорая и полиция.

Корреспондент URA.RU обратились за комментарием в управление МВД по городу Кургану. Журналисту ответили, что информация по данному факту зарегистрирована. На место прибыла следственно-оперативная группа, а также специалисты-кинологи. Проведена эвакуация. Сотрудниками полиции проводится проверка.

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В Кургане эвакуировали детей из гимназии №31. Информация об этом размещена в telegram-канале «Курганистан» «В корпусе А гимназии №31 эвакуировали детей. Причина неизвестна. Дети сидят в ДКМ, уйти домой не могут, одежда и рюкзаки остались в школе», — рассказал источник. Отмечается, что около образовательного учреждения работают специальные службы: пожарные, скорая и полиция. Корреспондент URA.RU обратились за комментарием в управление МВД по городу Кургану. Журналисту ответили, что информация по данному факту зарегистрирована. На место прибыла следственно-оперативная группа, а также специалисты-кинологи. Проведена эвакуация. Сотрудниками полиции проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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