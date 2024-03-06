В Кургане эвакуировали детей из гимназии №31. Информация об этом размещена в telegram-канале «Курганистан»
«В корпусе А гимназии №31 эвакуировали детей. Причина неизвестна. Дети сидят в ДКМ, уйти домой не могут, одежда и рюкзаки остались в школе», — рассказал источник. Отмечается, что около образовательного учреждения работают специальные службы: пожарные, скорая и полиция.
Корреспондент URA.RU обратились за комментарием в управление МВД по городу Кургану. Журналисту ответили, что информация по данному факту зарегистрирована. На место прибыла следственно-оперативная группа, а также специалисты-кинологи. Проведена эвакуация. Сотрудниками полиции проводится проверка.
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