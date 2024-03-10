10 марта 2024
09 марта 2024

В курганском спа-центре прокомментировали зарплату граждан Таиланда в 750 000 рублей

Курганский спа-центр готов платить 750 000 специалистам из Таиланда
© Служба новостей «URA.RU»
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Спа-центр в Кургане будет платить иностранным сотрудникам высокую зарплату Фото:
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В центре релаксации Thai Siam Residence в Кургане прокомментировали зарплаты высококвалифицированных специалистов (ВКС) из Таиланда. Руководитель компании «М-Стандарт», владеющей центром, пояснила корреспонденту URA.RU, что заработная плата иностранных сотрудников в 750 000 рублей за квартал будет соответствовать новым требованиям, поскольку это установлено законом.

«Мы работаем так, как того требует законодательство. Поэтому будем выплачивать гражданам Таиланда установленную законом зарплату [в 250 000 за месяц или 750 000 за квартал]. Мы хотим поддерживать сложившиеся у нас взаимоотношения, поэтому в любом случае будем поддерживать иностранных специалистов», — рассказала URA.RU директор компании Дарья Ковалева.

Руководитель пояснила, что в компании на условиях высококвалифицированных специалистов работает семь граждан Таиланда. Иностранных сотрудников, как рассказала Ковалева, можно найти несколькими способами. Поиск работников из-за рубежа предоставляют посредники или брокеры. Они проверяют будущих работников, показывают результат заказчику, который потом принимает решение. Также специалиста можно найти с помощью бывших сотрудников, которые рекомендуют тех или иных кандидатов. Между тем, бизнесмены могут сами поехать в интересующую страну и найти работника.

На условиях ВКС, отмечает Ковалева, иностранцы работают три года. При этом руководитель не ограничен в количестве нанимаемых сотрудников. Также компании, которые привлекают зарубежных специалистов в Россию, могут воспользоваться квотой. Однако она предоставляет ограниченное число работников и действует всего на год. Ковалева поделилась с URA.RU, что со всеми гражданами Таиланда заключен трудовой договор, который они могут расторгнуть из-за обстоятельств.

Ранее URA.RU писало, что граждане Таиланда, работающие в Кургане, начнут получать по 750 000 рублей. По новому закону высококвалифицированные специалисты из других стран будут получать повышенную оплату труда.

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В центре релаксации Thai Siam Residence в Кургане прокомментировали зарплаты высококвалифицированных специалистов (ВКС) из Таиланда. Руководитель компании «М-Стандарт», владеющей центром, пояснила корреспонденту URA.RU, что заработная плата иностранных сотрудников в 750 000 рублей за квартал будет соответствовать новым требованиям, поскольку это установлено законом. «Мы работаем так, как того требует законодательство. Поэтому будем выплачивать гражданам Таиланда установленную законом зарплату [в 250 000 за месяц или 750 000 за квартал]. Мы хотим поддерживать сложившиеся у нас взаимоотношения, поэтому в любом случае будем поддерживать иностранных специалистов», — рассказала URA.RU директор компании Дарья Ковалева. Руководитель пояснила, что в компании на условиях высококвалифицированных специалистов работает семь граждан Таиланда. Иностранных сотрудников, как рассказала Ковалева, можно найти несколькими способами. Поиск работников из-за рубежа предоставляют посредники или брокеры. Они проверяют будущих работников, показывают результат заказчику, который потом принимает решение. Также специалиста можно найти с помощью бывших сотрудников, которые рекомендуют тех или иных кандидатов. Между тем, бизнесмены могут сами поехать в интересующую страну и найти работника. На условиях ВКС, отмечает Ковалева, иностранцы работают три года. При этом руководитель не ограничен в количестве нанимаемых сотрудников. Также компании, которые привлекают зарубежных специалистов в Россию, могут воспользоваться квотой. Однако она предоставляет ограниченное число работников и действует всего на год. Ковалева поделилась с URA.RU, что со всеми гражданами Таиланда заключен трудовой договор, который они могут расторгнуть из-за обстоятельств. Ранее URA.RU писало, что граждане Таиланда, работающие в Кургане, начнут получать по 750 000 рублей. По новому закону высококвалифицированные специалисты из других стран будут получать повышенную оплату труда.
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